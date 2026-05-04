Стало известно, когда пройдут выборы главы Дагестана

Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь, сообщил РИА Новости председатель народного собрания (парламента) республики Заур Аскендеров.

2026-05-04T12:38+0300

МАХАЧКАЛА, 4 мая - РИА Новости. Выборы главы Дагестана запланированы на сентябрь, сообщил РИА Новости председатель народного собрания (парламента) республики Заур Аскендеров. В понедельник президент России Владимир Путин своим указом принял отставку главы Дагестана Сергея Меликова и назначил врио главы региона Федора Щукина, который ранее был председателем Верховного суда республики. "Федор Щукин врио главы Дагестана будет до осени. Предварительно, выборы главы Республики Дагестан пройдут в сентябре текущего года", - сказал Аскендеров. Глава Дагестана избирается депутатами народного собрания республики из числа кандидатур, представленных президентом России. Голосование проходит тайно голосованием с использованием бюллетеней. Для избрания требуется большинство голосов от установленного числа депутатов, отметил Аскендеров.

