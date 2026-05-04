Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре Москвы в понедельник
Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц в центре столицы в понедельник, также в районах временных ограничений будет запрещена парковка.
2026-05-04T00:22+0300
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц в центре столицы в понедельник, также в районах временных ограничений будет запрещена парковка.
Так, с 16.30 до окончания мероприятия закроют движение от Гончарного проезда до Котельнической набережной, на Садовнической улице (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), на Старой и Болотной площадях, на Москворецкой, Софийской, Раушской, Кремлевской, Котельнической, Устьинской и Подгорской набережных.
Кроме того, движение ограничат в Фалеевском, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках, на улицах Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Болотная, на Большом Москворецком мосту и в Китайгородском проезде.
Также с 00.01 понедельника до 03.00 вторника в районе временных ограничений будет запрещена парковка.
В центре Москвы в понедельник ограничат движение транспорта на ряде улиц
