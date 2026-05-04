https://1prime.ru/20260504/dvizhenie-869645839.html

Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре Москвы в понедельник

Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре Москвы в понедельник - 04.05.2026, ПРАЙМ

Движение транспорта ограничат на ряде улиц в центре Москвы в понедельник

Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц в центре столицы в понедельник, также в районах временных ограничений будет запрещена парковка. | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T00:22+0300

2026-05-04T00:22+0300

2026-05-04T00:22+0300

бизнес

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869645839.jpg?1777843365

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц в центре столицы в понедельник, также в районах временных ограничений будет запрещена парковка. Так, с 16.30 до окончания мероприятия закроют движение от Гончарного проезда до Котельнической набережной, на Садовнической улице (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), на Старой и Болотной площадях, на Москворецкой, Софийской, Раушской, Кремлевской, Котельнической, Устьинской и Подгорской набережных. Кроме того, движение ограничат в Фалеевском, Ветошном, 1-м и 2-м Раушских переулках, на улицах Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Болотная, на Большом Москворецком мосту и в Китайгородском проезде. Также с 00.01 понедельника до 03.00 вторника в районе временных ограничений будет запрещена парковка.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес