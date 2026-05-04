Ефимов рассказал о ходе строительства центра "Россия" в Москве

2026-05-04T06:42+0300

МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Строительство национального центра "Россия" на Краснопресненской набережной в Москве ведется в сложных инженерно-геологических условиях над тоннелями метро, что требует ведения работ на критических участках только в ночное время и узкое технологическое окно в 2,5 часа, заявил РИА Новости заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов. Летом 2024 года президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании национального центра "Россия" для сохранения наследия одноименной международной выставки-форума, которая проходила на ВДНХ в 2023-2024 годах. Он должен появиться на территории "Экспоцентра" на Краснопресненской набережной в Москве. Старт строительства проекта был дан 26 марта 2026 года. "Реализация проекта осуществляется в сложных инженерно-геологических условиях: глубина котлована в нижней части составит 15 метров. Частично он расположится над шестью действующими тоннелями трех линий метро. Чтобы минимизировать риск повреждения тоннелей и гарантировать безопасность проведения работ, инженерные изыскания и устройство "стены в грунте" на критических участках ведутся исключительно в ночное время – в жестко ограниченное технологическое окно продолжительностью всего 2,5 часа, между первым и последним поездом", – сообщил Ефимов. Он напомнил, что примерно в 100 метрах к югу от стройплощадки протекает Москва-река, из-за чего почва отличается обилием напорных грунтовых вод. "Котлован глубокий, и при разработке грунта требуется осушение двух водоносных горизонтов. Чтобы исключить риск прорыва речных вод в котлован и минимизировать влияние водопонижения на окружающую застройку, по всему периметру котлована предусмотрено устройство водонепроницаемой "стены в грунте". Устройство такого типа ограждения делает разработку грунта безопасной и позволяет существенно сократить приток воды в котлован. Осушение водоносных горизонтов внутри котлована выполняется с помощью специальной системы водопонижения, включающей скважины и открытый водоотлив. Это дает возможность осушить грунт до начала экскавации, что ускоряет строительство", – пояснил заммэра. Он также добавил, что вместо свай в рамках проекта будет использована фундаментная плита, а объем железобетона, который потребуется для возведения комплекса, будет в два раза больше, чем при строительстве Национального космического центра – примерно 300 тысяч кубометров. "Для максимально качественной проработки каждого геотехнического решения к работе над проектом привлечены лидеры в области геотехники. Все решения будут согласованы с Московским метрополитеном", – заключил Ефимов. Ранее сообщалось, что национальный центр откроется в 2029 году и будет включать 60 тысяч квадратных метров выставочных площадей, трансформируемый концертный зал на 3,5 тысячи зрителей, крытую событийную площадь с амфитеатром. Общая площадь комплекса с гигантским медиафасадом составит 205 тысяч квадратных метров, а высота – 51 метр.

