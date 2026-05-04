https://1prime.ru/20260504/eks-deputat-869645987.html
Экс-депутат Рижской думы рассказал о работе СГБ в соцсетях
Экс-депутат Рижской думы рассказал о работе СГБ в соцсетях - 04.05.2026, ПРАЙМ
Экс-депутат Рижской думы рассказал о работе СГБ в соцсетях
Служба государственной безопасности Латвии мониторит публичные и частные сообщения в соцсетях и мессенджерах на предмет поздравлений с Днем Победы, а после... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T00:34+0300
2026-05-04T00:34+0300
2026-05-04T00:34+0300
общество
экономика
мировая экономика
латвия
рф
ес
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869645987.jpg?1777844094
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Служба государственной безопасности Латвии мониторит публичные и частные сообщения в соцсетях и мессенджерах на предмет поздравлений с Днем Победы, а после квалифицирует их как оправдание якобы "советской оккупации", рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
"На практике это выглядит так: СГБ и Госполиция систематически мониторят соцсети и мессенджеры, а затем квалифицируют публичные либо совсем не публичные, то есть личные, сообщения - от открытки к 9 мая до фотографии с Георгиевской лентой - как прославление "агрессии России" или оправдание "советской оккупации", - сказал Панкратов.
При этом он отметил, что формально ни один латвийский закон не содержит фраз о том, что "поздравление с 9 мая в частной переписке наказывается тюрьмой".
Реальность, по словам Панкратова, устроена сложнее. На практике используется сочетание нескольких норм - закон о безопасности, об административных правонарушениях и так называемый закон о "глорификации тоталитарных режимов".
По данным рижского экс-депутата, в Латвии выданы сотни, если не тысячи, случаев административных штрафов за поздравления, лайки и репосты. А в рамках уголовных дел людям, высказывающимся о Дне Победы вменялись "прославление геноцида" и "поддержка агрессии".
Руслан Панкратов был депутатом Рижской думы с 2009 по 2017 годы. Он неоднократно выступал в поддержку русскоязычного населения, за что полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений - разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.
латвия
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, латвия, рф, ес
Общество , Экономика, Мировая экономика, ЛАТВИЯ, РФ, ЕС
Экс-депутат Рижской думы рассказал о работе СГБ в соцсетях
Экс-депутат Панкратов: СГБ Латвии мониторит соцсети на предмет поздравлений с Днем Победы
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Служба государственной безопасности Латвии мониторит публичные и частные сообщения в соцсетях и мессенджерах на предмет поздравлений с Днем Победы, а после квалифицирует их как оправдание якобы "советской оккупации", рассказал РИА Новости бывший депутат Рижской думы Руслан Панкратов.
"На практике это выглядит так: СГБ и Госполиция систематически мониторят соцсети и мессенджеры, а затем квалифицируют публичные либо совсем не публичные, то есть личные, сообщения - от открытки к 9 мая до фотографии с Георгиевской лентой - как прославление "агрессии России" или оправдание "советской оккупации", - сказал Панкратов.
При этом он отметил, что формально ни один латвийский закон не содержит фраз о том, что "поздравление с 9 мая в частной переписке наказывается тюрьмой".
Реальность, по словам Панкратова, устроена сложнее. На практике используется сочетание нескольких норм - закон о безопасности, об административных правонарушениях и так называемый закон о "глорификации тоталитарных режимов".
По данным рижского экс-депутата, в Латвии выданы сотни, если не тысячи, случаев административных штрафов за поздравления, лайки и репосты. А в рамках уголовных дел людям, высказывающимся о Дне Победы вменялись "прославление геноцида" и "поддержка агрессии".
Руслан Панкратов был депутатом Рижской думы с 2009 по 2017 годы. Он неоднократно выступал в поддержку русскоязычного населения, за что полиция выдвинула в отношении него несколько обвинений - разжигание межнациональной розни, обход санкций ЕС, оправдание геноцида. В 2023 году Панкратов бежал из Латвии из-за уголовных преследований и был вынужден просить у РФ политического убежища.