https://1prime.ru/20260504/ekspert-869646859.html
Эксперт рассказал, как выбрать китайский автомобиль
Эксперт рассказал, как выбрать китайский автомобиль - 04.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как выбрать китайский автомобиль
Выбирать для себя китайский автомобиль можно с помощью отзывов в китайском сегменте интернета, а знание языка для этого не требуется: достаточно попросить... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T02:41+0300
2026-05-04T02:41+0300
2026-05-04T02:41+0300
технологии
бизнес
россия
китай
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869646859.jpg?1777851683
БРЯНСК, 4 мая - ПРАЙМ. Выбирать для себя китайский автомобиль можно с помощью отзывов в китайском сегменте интернета, а знание языка для этого не требуется: достаточно попросить искусственный интеллект (ИИ), который найдет нужные публикации, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.
"Несложно найти отзывы в Китае: там проводится изучение общественного спроса, какие машины выбирают китайцы, и каждый год подводятся итоги по надежности автомобилей. Эта информация доступна, ее можно почитать. Что популярно в Китае, будет пользоваться спросом и здесь", - сказал собеседник агентства.
По словам Подщеколдина, для получения таких данных необязательно знать китайский язык.
"Можно воспользоваться искусственным интеллектом, который найдет все эти публикации и переведет", - добавил эксперт.
Подщеколдин уточнил, что китайский автопром молодой, и он растет очень быстро. Многие компании заимствуют европейские технологии, поэтому их автомобили пользуются большим спросом на внутреннем рынке страны, заключил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры".
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, россия, китай
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ
Эксперт рассказал, как выбрать китайский автомобиль
Эксперт Подщеколдин: для выбора автомобиля в Китае не требуется знание языка
БРЯНСК, 4 мая - ПРАЙМ. Выбирать для себя китайский автомобиль можно с помощью отзывов в китайском сегменте интернета, а знание языка для этого не требуется: достаточно попросить искусственный интеллект (ИИ), который найдет нужные публикации, рассказал РИА Новости президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.
"Несложно найти отзывы в Китае: там проводится изучение общественного спроса, какие машины выбирают китайцы, и каждый год подводятся итоги по надежности автомобилей. Эта информация доступна, ее можно почитать. Что популярно в Китае, будет пользоваться спросом и здесь", - сказал собеседник агентства.
По словам Подщеколдина, для получения таких данных необязательно знать китайский язык.
"Можно воспользоваться искусственным интеллектом, который найдет все эти публикации и переведет", - добавил эксперт.
Подщеколдин уточнил, что китайский автопром молодой, и он растет очень быстро. Многие компании заимствуют европейские технологии, поэтому их автомобили пользуются большим спросом на внутреннем рынке страны, заключил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры".