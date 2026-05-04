Эксперт оценил перспективы внедрения искусственного интеллекта в Арктике

Широкое применение искусственного интеллекта в Арктике повысит вероятность открытия новых месторождений на 50%, что даст реальную экономию средств и позволит в... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T03:41+0300

МУРМАНСК, 4 мая - ПРАЙМ. Широкое применение искусственного интеллекта в Арктике повысит вероятность открытия новых месторождений на 50%, что даст реальную экономию средств и позволит в перспективе добывать больше углеводородов в высоких широтах, рассказал РИА Новости доктор экономических наук, профессор Высшей школы производственного менеджмента Санкт-Петербургского университета Петра Великого Алексей Фадеев. "Искусственный интеллект позволяет создавать цифровые двойники, использовать 3D-печать, методы когнитивной - умной геологоразведки. Есть исследование, которое показывает, что если мы внедрим все цифровые инструменты, которые есть в наличии, то увеличим вероятность открытия месторождений в Арктике на 50%", - сказал Фадеев. По словам доктора наук, в геологоразведке можно говорить об успехе, если хотя бы одна из трех пробуренных скважин не оказывается "сухой". При этом стоимость бурения одной скважины очень высока, а на севере к тому же очень короткий период проведения работ - например, в восточной части Арктики несколько скважин нужно успеть пробурить за два-три месяца. Искусственный интеллект может выбрать точку залегания, конструкцию скважины и просчитать другие параметры. "Экономия просчитана специалистами. Например, известный консалтингер, компания "Делойт", подсчитала, что можно экономить по 20-30 миллиардов долларов в год только в сегменте бурения, если провести цифровизацию", - отметил Фадеев. Эксперт также отметил, что ИИ поможет снизить количество ЧП на производстве: известно, что наибольшее количество инцидентов с летальным исходом на энергетических проектах, в том числе в Арктике, происходит не во время добычи углеводородов, а при транспортно-логистических операциях. "По статистике, если говорить простыми словами, ехать на вахту на такси опаснее, чем работать на буровой. Так вот сегодня, если мы используем методы 3D-печати, мы на месте, прямо на буровой, можем, например, изготавливать запчасти", - пояснил эксперт.

