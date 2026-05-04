Эксперт назвал ключевой алгоритм интеграции БПЛА в воздушное пространство
Децентрализация организации движения беспилотных авиационных систем (БАС) и пилотированной авиации является ключевым алгоритмом интеграции беспилотников в... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T04:26+0300
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Децентрализация организации движения беспилотных авиационных систем (БАС) и пилотированной авиации является ключевым алгоритмом интеграции беспилотников в воздушное пространство РФ, заявил РИА Новости один из главных специалистов Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) по БАС Андрей Попов.
ГосНИИАС должен до 2030 года реализовать проект интеграции беспилотников в воздушное пространство РФ, а именно выполнить научно-исследовательскую (НИ) и опытно-конструкторскую работу (ОКР) "Технология организации безопасных полетов пилотированной и беспилотной авиации в воздушном пространстве класса "G",
"Разработка базовых принципов, правил о децентрализованной организации движения беспилотных авиационных систем и пилотированной авиации лежит в основе интеграции беспилотников в воздушное пространство РФ", - сказал Попов.
На примере он пояснил, что сейчас управление воздушным движением происходит централизованно. Это значит, что им руководит в целях безопасности диспетчер. Он дает указания пилоту, и последний беспрекословно подчиняется диспетчеру.
"Только за 40 секунд, когда срабатывает система отказа, то есть предупреждения о столкновении самолетов в воздухе, тогда пилот переключается на систему, а не на диспетчера", - сказал эксперт.
Однако мировое сообщество сейчас говорит о том, что при резком количественном росте беспилотников возможен переход на децентрализованное управление.
"Это означает, что будет не с земли команда диспетчера, а некий единый центр: будь то человек-оператор, либо автоматизированная система, а возможен вариант, что бортовые алгоритмы на самих аппаратах беспилотников будут уклоняться, давать указания по уклонению беспилотников друг от друга и обеспечению безопасных интервалов между беспилотниками. Это получается своего рода самодиспетчер, самоэшелонирование", - сказал Попов.
По его мнению, логика в этом есть, потому что человек, то есть диспетчер, не безграничен, он должен держать под контролем до 12 воздушных судов одновременно.
"Дальше возможна потеря концентрации", - сказал Попов.
