Эксперт рассказал, какие валюты под угрозой девальвации из-за конфликта
Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может обрушить валюты стран с высокой зависимостью от импортного сырья и выраженным торговым дефицитом, прежде всего - это... | 04.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может обрушить валюты стран с высокой зависимостью от импортного сырья и выраженным торговым дефицитом, прежде всего - это Турция, Египет и Пакистан, рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
"Под наибольшим давлением окажутся валюты стран с дефицитом текущего счета и высокой зависимостью от импорта энергии: турецкая лира, египетский фунт, пакистанская рупия", - ответил эксперт на вопрос, какие валюты под риском девальвации в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке.
Согласно расчетам агентства, турецкая лира с начала текущего года просела к доллару на 5,2%, египетский фунт - на 11,5%, пакистанская рупия - колеблется, но в целом с начала года незначительно укрепилась, на 0,48%.
Доцент объяснил, что импорт энергоресурсов дорожает на фоне конфликта, поэтому увеличивается спрос на иностранную валюту, а на национальную - слабеет.
"Энергетические кризисы почти всегда сопровождаются валютной нестабильностью - это один из самых быстрых каналов передачи шока", - отметил Севостьянов.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
