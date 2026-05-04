Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, какие валюты под угрозой девальвации из-за конфликта - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260504/ekspert-869648094.html
Эксперт рассказал, какие валюты под угрозой девальвации из-за конфликта
Эксперт рассказал, какие валюты под угрозой девальвации из-за конфликта - 04.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, какие валюты под угрозой девальвации из-за конфликта
Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может обрушить валюты стран с высокой зависимостью от импортного сырья и выраженным торговым дефицитом, прежде всего - это... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T05:18+0300
2026-05-04T05:18+0300
экономика
мировая экономика
ближний восток
сша
турция
рэу им. г.в.плеханова
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869648094.jpg?1777861098
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может обрушить валюты стран с высокой зависимостью от импортного сырья и выраженным торговым дефицитом, прежде всего - это Турция, Египет и Пакистан, рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов. "Под наибольшим давлением окажутся валюты стран с дефицитом текущего счета и высокой зависимостью от импорта энергии: турецкая лира, египетский фунт, пакистанская рупия", - ответил эксперт на вопрос, какие валюты под риском девальвации в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке. Согласно расчетам агентства, турецкая лира с начала текущего года просела к доллару на 5,2%, египетский фунт - на 11,5%, пакистанская рупия - колеблется, но в целом с начала года незначительно укрепилась, на 0,48%. Доцент объяснил, что импорт энергоресурсов дорожает на фоне конфликта, поэтому увеличивается спрос на иностранную валюту, а на национальную - слабеет. "Энергетические кризисы почти всегда сопровождаются валютной нестабильностью - это один из самых быстрых каналов передачи шока", - отметил Севостьянов.   США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
ближний восток
сша
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, ближний восток, сша, турция, рэу им. г.в.плеханова
Экономика, Мировая экономика, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, США, ТУРЦИЯ, РЭУ им. Г.В.Плеханова
05:18 04.05.2026
 
Эксперт рассказал, какие валюты под угрозой девальвации из-за конфликта

Доцент Севостьянов: конфликт на Ближнем Востоке может обрушить валюты стран с дефицитом

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Затяжной конфликт на Ближнем Востоке может обрушить валюты стран с высокой зависимостью от импортного сырья и выраженным торговым дефицитом, прежде всего - это Турция, Египет и Пакистан, рассказал РИА Новости доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Павел Севостьянов.
"Под наибольшим давлением окажутся валюты стран с дефицитом текущего счета и высокой зависимостью от импорта энергии: турецкая лира, египетский фунт, пакистанская рупия", - ответил эксперт на вопрос, какие валюты под риском девальвации в случае затягивания конфликта на Ближнем Востоке.
Согласно расчетам агентства, турецкая лира с начала текущего года просела к доллару на 5,2%, египетский фунт - на 11,5%, пакистанская рупия - колеблется, но в целом с начала года незначительно укрепилась, на 0,48%.
Доцент объяснил, что импорт энергоресурсов дорожает на фоне конфликта, поэтому увеличивается спрос на иностранную валюту, а на национальную - слабеет.
"Энергетические кризисы почти всегда сопровождаются валютной нестабильностью - это один из самых быстрых каналов передачи шока", - отметил Севостьянов.
  США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
 
ЭкономикаМировая экономикаБЛИЖНИЙ ВОСТОКСШАТУРЦИЯРЭУ им. Г.В.Плеханова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала