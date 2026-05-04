В Ереване стартует встреча Европейского политического сообщества - 04.05.2026, ПРАЙМ
В Ереване стартует встреча Европейского политического сообщества
В Ереване стартует встреча Европейского политического сообщества
ЕРЕВАН, 4 мая - ПРАЙМ. Встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) стартует в понедельник в Ереване, параллельно в армянской столице состоится  первый саммит Армения - ЕС. Эта встреча Европейского политического сообщества будет восьмой по счету. По информации, размещенной на сайте Евросоюза, на саммит ЕПС приглашены около 50 глав государств и правительств. Участие в мероприятии примет премьер-министр Канады Марк Карни. Армянская сторона пригласила на саммит лидеров соседних стран - Грузии, Турции и Азербайджана, ждет участия Владимира Зеленского. Участники встречи планируют обсудить наращивание сотрудничества  и координацию действий, с целью, как заявляют в ЕС,  “укрепления демократической устойчивости, развития связанности, а также повышения экономической и энергетической безопасности”. Мероприятие пройдет под председательством главы  Европейского совета Антониу Кошты и премьера Армении Никола Пашиняна. Пашинян ранее отметил, что саммит ЕПС в Ереване будет “масштабным мероприятием", имеющим "большое политическое значение для международного авторитета Армении”. Между тем, экс-министр иностранных дел Армении Вардан Осканян считает, что саммит Европейского политического сообщества, изначально рассчитанный на то, чтобы использовать присутствие европейских лидеров для повышения рейтинга Пашиняна, стал бременем для армянских властей, учитывая ситуацию в Иране и усиливающуюся конфронтацию между ЕС и Россией. По его мнению, эта встреча сыграет скорее против Пашиняна, чем в его пользу, так как армянский избиратель уже понял, что односторонние и никуда не ведущие "еврореверансы" крайне бессодержательны и даже опасны для Армении. Помимо встречи ЕПС, на 4-5 мая запланирован первый в истории саммит ЕС - Армения. В Европейском союзе заявляют, что это событие призвано подтвердить “твердую приверженность ЕС суверенитету, устойчивости Армении и повестке реформ”. В мероприятии ожидается участие главы Евросовета Антониу Кошты, а также председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя европейской дипломатии Кайи Каллас. Утверждается, что стороны намерены укрепить сотрудничество в таких областях, как экономика, связанность и безопасность, обсудить совместные усилия по повышению стабильности и устойчивого роста на Южном Кавказе. Повестка дня также охватит региональные и глобальные события, включая ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. В ЕС отмечают, что ключевыми итогами саммита станет запуск Партнерства в области связанности (connectivity partnership) между ЕС и Арменией, охватывающего сотрудничество в сфере транспорта, энергетики, цифровых технологий, а также межличностных контактов. Кроме того в Евросоюзе обещают мобилизацию инвестиций для Армении и анонсируют шаги по углублению сотрудничества в сфере безопасности, в том числе путем создания новой партнерской миссии ЕС в Армении. Кроме того ожидается парафирование рабочего соглашения между Европейским агентством пограничной и береговой охраны (Фронтекс) и министерством внутренних дел Армении. Президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил в апреле 2025 года принятый ранее парламентом закон о намерении республики вступить в ЕС, хотя само объединение не предлагало стране членство. Паруйр Ованнисян, занимавший должность замминистра иностранных дел Армении, заявлял, что принятие законопроекта не является заявкой на вступление в ЕС, а отражает стремление к углублению отношений с объединением. Как заявил 20 января глава МИД РФ Сергей Лавров, возможное вступление Армении в ЕС несовместимо с сохранением ее членства в ЕАЭС, выбор должен будет сделать армянский народ.
00:22 04.05.2026
 
