Финский политик назвал саммит ЕС в Ереване провальным

2026-05-04T23:24+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване оказался провалом, а успешным он был бы в случае решения Евросоюза снять с России санкции и возобновить закупки российских энергоносителей, считает финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема. Встреча Европейского политического сообщества (ЕПС) стартовала в понедельник в Ереване, параллельно в армянской столице проходит первый саммит Армения - ЕС. "Саммит в Армении - это провал, никаких реальных решений после него не последует... Саммит был бы успешным, если бы санкции против России были сняты, ЕС возобновил бы закупки у России энергоносителей", - написал политик на своей странице в соцсети X. Мема подчеркнул, что предпринимаемые с целью поддержки Украины решения Евросоюза оборачиваются для блока неудачами, при этом ЕС затягивает конфликт с Россией вместо поиска достойного дипломатического решения в условиях энергокризиса. Политик отметил, что, в то время как другие страны собираются для обсуждения экономического развития, ЕС обсуждает оружие. Такую ситуацию Мема назвал "евросамоубийством на всех уровнях".

