https://1prime.ru/20260504/estoniya-869660865.html
СМИ рассказали, что случилось на границе России с Эстонией
СМИ рассказали, что случилось на границе России с Эстонией - 04.05.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что случилось на границе России с Эстонией
Эстонские граждане массово покупают туры на российскую границу ради просмотра празднований Дня Победы, пишет Life. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T16:08+0300
2026-05-04T16:08+0300
2026-05-04T16:08+0300
бизнес
общество
владимир путин
дмитрий песков
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/71/837417129_0:42:3263:1877_1920x0_80_0_0_82502d6f6314e6cbd321b656075d9a34.jpg
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Эстонские граждане массово покупают туры на российскую границу ради просмотра празднований Дня Победы, пишет Life."Эстонцы соскучились по празднованию 9 Мая, из-за этого возник большой спрос", — говорится в материале.В публикации указали, что несколько туристических фирм планируют организовать экскурсии в Нарву в субботу; стоимость тура начинается от 80 евро."Организаторы признаются, что День Победы "прочно вошел в гены" жителей восточных регионов страны", — добавили авторы.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выступления Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир.
https://1prime.ru/20260501/kallas-869611220.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/71/837417129_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_921b8ee8ee63ccae3d630bd34e82a8d1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, общество , владимир путин, дмитрий песков, туризм
Бизнес, Общество , Владимир Путин, Дмитрий Песков, Туризм
СМИ рассказали, что случилось на границе России с Эстонией
Life: эстонцы массово скупают туры на границу с РФ перед Днем Победы