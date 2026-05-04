Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ рассказали, что случилось на границе России с Эстонией - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/estoniya-869660865.html
СМИ рассказали, что случилось на границе России с Эстонией
СМИ рассказали, что случилось на границе России с Эстонией - 04.05.2026, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что случилось на границе России с Эстонией
Эстонские граждане массово покупают туры на российскую границу ради просмотра празднований Дня Победы, пишет Life. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T16:08+0300
2026-05-04T16:08+0300
бизнес
общество
владимир путин
дмитрий песков
туризм
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/71/837417129_0:42:3263:1877_1920x0_80_0_0_82502d6f6314e6cbd321b656075d9a34.jpg
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Эстонские граждане массово покупают туры на российскую границу ради просмотра празднований Дня Победы, пишет Life."Эстонцы соскучились по празднованию 9 Мая, из-за этого возник большой спрос", — говорится в материале.В публикации указали, что несколько туристических фирм планируют организовать экскурсии в Нарву в субботу; стоимость тура начинается от 80 евро."Организаторы признаются, что День Победы "прочно вошел в гены" жителей восточных регионов страны", — добавили авторы.Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выступления Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир.
https://1prime.ru/20260501/kallas-869611220.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83741/71/837417129_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_921b8ee8ee63ccae3d630bd34e82a8d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , владимир путин, дмитрий песков, туризм
Бизнес, Общество , Владимир Путин, Дмитрий Песков, Туризм
16:08 04.05.2026
 
СМИ рассказали, что случилось на границе России с Эстонией

Life: эстонцы массово скупают туры на границу с РФ перед Днем Победы

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГосударственная граница России и Эстонии
Государственная граница России и Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Государственная граница России и Эстонии. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Эстонские граждане массово покупают туры на российскую границу ради просмотра празднований Дня Победы, пишет Life.
"Эстонцы соскучились по празднованию 9 Мая, из-за этого возник большой спрос", — говорится в материале.
В публикации указали, что несколько туристических фирм планируют организовать экскурсии в Нарву в субботу; стоимость тура начинается от 80 евро.
"Организаторы признаются, что День Победы "прочно вошел в гены" жителей восточных регионов страны", — добавили авторы.
Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что выступления Владимира Путина на параде 9 мая ждет весь мир.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 01.05.2026
"Слабоумная". Заявление Каллас о параде Победы поразило Запад
1 мая, 17:37
 
БизнесОбществоВладимир ПутинДмитрий ПесковТуризм
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала