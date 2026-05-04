https://1prime.ru/20260504/estoniya-869661712.html

Премьер Эстонии обратился с дерзким призывом к Киеву в отношении России

Премьер Эстонии обратился с дерзким призывом к Киеву в отношении России - 04.05.2026, ПРАЙМ

Премьер Эстонии обратился с дерзким призывом к Киеву в отношении России

Обломки атакующих Россию украинских беспилотников не должны падать на территорию Эстонии, потребовал премьер-министр республики Кристен Михал. | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T16:55+0300

2026-05-04T16:55+0300

2026-05-04T16:55+0300

общество

эстония

киев

финляндия

сергей шойгу

владимир зеленский

bloomberg

https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:6:2995:1691_1920x0_80_0_0_1b262ec6c21eb717f2fb2b75c2f4eda8.jpg

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Обломки атакующих Россию украинских беспилотников не должны падать на территорию Эстонии, потребовал премьер-министр республики Кристен Михал."Наша просьба заключается в том, чтобы обломки в результате боевых действий не проникали в наше воздушное пространство", — приводит его слова Bloomberg.Накануне финский премьер-министр Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.В апреле секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявлял, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. Он также отметил, что если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории России, то они являются открытыми соучастниками агрессии, и предупредил о праве на самооборону.

https://1prime.ru/20260504/finlyandiya-869661270.html

https://1prime.ru/20260504/estoniya-869660865.html

эстония

киев

финляндия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , эстония, киев, финляндия, сергей шойгу, владимир зеленский, bloomberg