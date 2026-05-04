Премьер Эстонии обратился с дерзким призывом к Киеву в отношении России
2026-05-04T16:55+0300
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Обломки атакующих Россию украинских беспилотников не должны падать на территорию Эстонии, потребовал премьер-министр республики Кристен Михал."Наша просьба заключается в том, чтобы обломки в результате боевых действий не проникали в наше воздушное пространство", — приводит его слова Bloomberg.Накануне финский премьер-министр Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.В апреле секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявлял, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. Он также отметил, что если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории России, то они являются открытыми соучастниками агрессии, и предупредил о праве на самооборону.
