ЕС рискует столкнуться с дефицитом поставок, пишет Euractiv - 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T13:01+0300

БРЮССЕЛЬ, 4 мая - ПРАЙМ. Евросоюз рискует в настоящий момент столкнуться с дефицитом поставок на фоне кризиса вокруг Ирана, сообщает портал Euractiv со ссылкой на неназванного высокопоставленного европейского чиновника. "Неопределенность все еще велика, но нам очевидно, что это (кризис на Ближнем Востоке - ред.) не закончится в ближайшее время", - приводит портал слова собеседника. По словам чиновника, ЕС сейчас сталкивается с "ощутимым риском" недостаточных поставок. При этом он не уточнил, о каких именно поставках идет речь. "В первые дни конфликта этого осознания не было. Но теперь оно есть. И это создает новую основу для этих дискуссий", - добавил собеседник издания, комментируя встречу глав минфинов стран еврозоны, которая запланирована сегодня в Брюсселе. Вместе с тем он не выразил мнение, что вероятность каких-либо конкретных результатов встречи в вопросе решения кризиса поставок невелика. ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.

