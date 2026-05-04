Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование: "Тирзетта" лидирует в рейтинге фармбрендов РФ в начале года - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/farm-869656150.html
Исследование: "Тирзетта" лидирует в рейтинге фармбрендов РФ в начале года
Исследование: "Тирзетта" лидирует в рейтинге фармбрендов РФ в начале года - 04.05.2026, ПРАЙМ
Исследование: "Тирзетта" лидирует в рейтинге фармбрендов РФ в начале года
Препарат "Тирзетта" от компании "Промомед" занял лидирующую позицию в рейтинге брендов на российском фармацевтическом рынке по итогам января–февраля 2026 года... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T12:41+0300
2026-05-04T12:43+0300
"промомед"
бизнес
россия
рф
фармацевтика
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/04/869655842_0:60:1152:708_1920x0_80_0_0_c17bb945aeb440bddb011f569dcccd78.jpg
МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Препарат "Тирзетта" от компании "Промомед" занял лидирующую позицию в рейтинге брендов на российском фармацевтическом рынке по итогам января–февраля 2026 года. По данным DSM Group, "Тирзетта" в марте 2026 года заняла 1,47% рынка, войдя в ТОП-15 фармбрендов. Это позволило препарату опередить ближайших конкурентов (Семавик, Эликвис, Форсига) с долями от 0,73% до 1,17%. Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале "Фармация и фармакология", "Тирзетта" содержит в 4,2 раза меньше посторонних примесей по сравнению с исследованным зарубежным образцом. "Тирзетта" - первый российский препарат на основе тирзепатида, который применяется для контроля массы тела у пациентов с ожирением или избыточным весом и терапии сахарного диабета 2 типа. Он помогает человеку есть меньше, а организму — лучше контролировать глюкозу. Препарат выпускается без фенола, бензилового спирта и других консервантов. Производство полностью локализовано в России (завод "Биохимик", "Промомед Рус").По данным розничного аудита AlphaRM, за первые восемь недель 2026 года тирзепатид занял 65,1% сегмента ГПП‑1/GIP, а доля "Промомед" в этом сегменте составила 51,9%.Ранее препарат стал победителем премии "Платиновая унция" в подноминации "Лонч года. Розничный сегмент".Производитель также вошёл в ТОП-5 фармкомпаний с долей рынка 2,75% в денежном выражении.
https://1prime.ru/20260416/promomed-869221269.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/04/869655842_64:0:1088:768_1920x0_80_0_0_d140717a42f9e693e0dcc250c3ac00ea.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
"промомед", бизнес, россия, рф, фармацевтика
"Промомед", Бизнес, РОССИЯ, РФ, Фармацевтика
12:41 04.05.2026 (обновлено: 12:43 04.05.2026)
 

Исследование: "Тирзетта" лидирует в рейтинге фармбрендов РФ в начале года

© Фото : пресс-служба "Промомед" Тирзетта лидирует в рейтинге фармбрендов РФ в начале года
 Тирзетта лидирует в рейтинге фармбрендов РФ в начале года - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
© Фото : пресс-служба "Промомед"
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Препарат "Тирзетта" от компании "Промомед" занял лидирующую позицию в рейтинге брендов на российском фармацевтическом рынке по итогам января–февраля 2026 года. По данным DSM Group, "Тирзетта" в марте 2026 года заняла 1,47% рынка, войдя в ТОП-15 фармбрендов. Это позволило препарату опередить ближайших конкурентов (Семавик, Эликвис, Форсига) с долями от 0,73% до 1,17%.
Председатель совета директоров компании Промомед Петр Белый - ПРАЙМ, 1920, 16.04.2026
Глава "Промомеда" вошел в число победителей конкурса "Платиновая унция"
16 апреля, 23:12
Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале "Фармация и фармакология", "Тирзетта" содержит в 4,2 раза меньше посторонних примесей по сравнению с исследованным зарубежным образцом.
"Тирзетта" - первый российский препарат на основе тирзепатида, который применяется для контроля массы тела у пациентов с ожирением или избыточным весом и терапии сахарного диабета 2 типа. Он помогает человеку есть меньше, а организму — лучше контролировать глюкозу.
Препарат выпускается без фенола, бензилового спирта и других консервантов. Производство полностью локализовано в России (завод "Биохимик", "Промомед Рус").
По данным розничного аудита AlphaRM, за первые восемь недель 2026 года тирзепатид занял 65,1% сегмента ГПП‑1/GIP, а доля "Промомед" в этом сегменте составила 51,9%.
Ранее препарат стал победителем премии "Платиновая унция" в подноминации "Лонч года. Розничный сегмент".
Производитель также вошёл в ТОП-5 фармкомпаний с долей рынка 2,75% в денежном выражении.
 
"Промомед"БизнесРОССИЯРФФармацевтика
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала