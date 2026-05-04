Исследование: "Тирзетта" лидирует в рейтинге фармбрендов РФ в начале года - 04.05.2026, ПРАЙМ

Препарат "Тирзетта" от компании "Промомед" занял лидирующую позицию в рейтинге брендов на российском фармацевтическом рынке по итогам января–февраля 2026 года... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T12:41+0300

МОСКВА, 4 мая – ПРАЙМ. Препарат "Тирзетта" от компании "Промомед" занял лидирующую позицию в рейтинге брендов на российском фармацевтическом рынке по итогам января–февраля 2026 года. По данным DSM Group, "Тирзетта" в марте 2026 года заняла 1,47% рынка, войдя в ТОП-15 фармбрендов. Это позволило препарату опередить ближайших конкурентов (Семавик, Эликвис, Форсига) с долями от 0,73% до 1,17%. Как отмечается в исследовании, опубликованном в журнале "Фармация и фармакология", "Тирзетта" содержит в 4,2 раза меньше посторонних примесей по сравнению с исследованным зарубежным образцом. "Тирзетта" - первый российский препарат на основе тирзепатида, который применяется для контроля массы тела у пациентов с ожирением или избыточным весом и терапии сахарного диабета 2 типа. Он помогает человеку есть меньше, а организму — лучше контролировать глюкозу. Препарат выпускается без фенола, бензилового спирта и других консервантов. Производство полностью локализовано в России (завод "Биохимик", "Промомед Рус").По данным розничного аудита AlphaRM, за первые восемь недель 2026 года тирзепатид занял 65,1% сегмента ГПП‑1/GIP, а доля "Промомед" в этом сегменте составила 51,9%.Ранее препарат стал победителем премии "Платиновая унция" в подноминации "Лонч года. Розничный сегмент".Производитель также вошёл в ТОП-5 фармкомпаний с долей рынка 2,75% в денежном выражении.

