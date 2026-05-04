Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Финляндии выступили с предупреждением о новых вторжениях БПЛА - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/finlyandiya-869650169.html
В Финляндии выступили с предупреждением о новых вторжениях БПЛА
В Финляндии выступили с предупреждением о новых вторжениях БПЛА - 04.05.2026, ПРАЙМ
В Финляндии выступили с предупреждением о новых вторжениях БПЛА
Депутат от Национальной коалиционной партии Финляндии Ярно Лимнел выразил обеспокоенность в социальной сети X, ожидая увеличения числа случаев нарушения... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T07:34+0300
2026-05-04T07:34+0300
общество
технологии
финляндия
москва
хельсинки
владимир зеленский
сергей шойгу
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Депутат от Национальной коалиционной партии Финляндии Ярно Лимнел выразил обеспокоенность в социальной сети X, ожидая увеличения числа случаев нарушения воздушного пространства страны беспилотниками."Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно увидим больше подобных инцидентов и в Финляндии", — написал он.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, после нового инцидента с беспилотником, нарушившим границы страны, высказал Владимиру Зеленскому о важности уважения воздушного пространства Финляндии. Об обнаружении неопознанного дрона, замеченного в воскресенье неподалеку от границы с Россией, сообщило финское министерство обороны. С конца марта местные власти неоднократно указывали на случаи нарушения воздушного пространства украинскими беспилотниками. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что эти дроны применялись для атак на Россию и предупреждал, что Москва оставляет за собой право на самооборону, если Хельсинки сознательно допускает такую возможность для Киева. Также дроны были замечены над территорией Эстонии, Латвии и Литвы, что вызвало специальное предупреждение от Москвы в ответ на открытие их воздушного пространства. Таллин, однако, отрицает предоставление такого разрешения.
https://1prime.ru/20260503/ukraina-869640479.html
https://1prime.ru/20260423/finlyandiya-869396538.html
финляндия
москва
хельсинки
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_1b570e19399aa359e3a1b0f5bd9a91b6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , технологии, финляндия, москва, хельсинки, владимир зеленский, сергей шойгу
Общество , Технологии, ФИНЛЯНДИЯ, МОСКВА, Хельсинки, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу
07:34 04.05.2026
 
В Финляндии выступили с предупреждением о новых вторжениях БПЛА

Депутат Лимнел: Финляндия ждет новые вторжения иностранных БПЛА

CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de HelsinkiФлаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Флаг Финляндии, Хельсинки. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Депутат от Национальной коалиционной партии Финляндии Ярно Лимнел выразил обеспокоенность в социальной сети X, ожидая увеличения числа случаев нарушения воздушного пространства страны беспилотниками.
"Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно увидим больше подобных инцидентов и в Финляндии", — написал он.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Экс-премьер Финляндии сделала тяжелое признание об Украине
Вчера, 17:04
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, после нового инцидента с беспилотником, нарушившим границы страны, высказал Владимиру Зеленскому о важности уважения воздушного пространства Финляндии. Об обнаружении неопознанного дрона, замеченного в воскресенье неподалеку от границы с Россией, сообщило финское министерство обороны.
С конца марта местные власти неоднократно указывали на случаи нарушения воздушного пространства украинскими беспилотниками. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что эти дроны применялись для атак на Россию и предупреждал, что Москва оставляет за собой право на самооборону, если Хельсинки сознательно допускает такую возможность для Киева.
Также дроны были замечены над территорией Эстонии, Латвии и Литвы, что вызвало специальное предупреждение от Москвы в ответ на открытие их воздушного пространства. Таллин, однако, отрицает предоставление такого разрешения.
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 23.04.2026
В Финляндии сделали тревожное заявление о России
23 апреля, 17:05
 
ОбществоТехнологииФИНЛЯНДИЯМОСКВАХельсинкиВладимир ЗеленскийСергей Шойгу
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала