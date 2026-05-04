https://1prime.ru/20260504/finlyandiya-869650169.html

В Финляндии выступили с предупреждением о новых вторжениях БПЛА

В Финляндии выступили с предупреждением о новых вторжениях БПЛА - 04.05.2026, ПРАЙМ

В Финляндии выступили с предупреждением о новых вторжениях БПЛА

Депутат от Национальной коалиционной партии Финляндии Ярно Лимнел выразил обеспокоенность в социальной сети X, ожидая увеличения числа случаев нарушения... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T07:34+0300

2026-05-04T07:34+0300

2026-05-04T07:34+0300

общество

технологии

финляндия

москва

хельсинки

владимир зеленский

сергей шойгу

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Депутат от Национальной коалиционной партии Финляндии Ярно Лимнел выразил обеспокоенность в социальной сети X, ожидая увеличения числа случаев нарушения воздушного пространства страны беспилотниками."Если атаки продолжатся и их количество останется высоким, мы неизбежно увидим больше подобных инцидентов и в Финляндии", — написал он.Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, после нового инцидента с беспилотником, нарушившим границы страны, высказал Владимиру Зеленскому о важности уважения воздушного пространства Финляндии. Об обнаружении неопознанного дрона, замеченного в воскресенье неподалеку от границы с Россией, сообщило финское министерство обороны. С конца марта местные власти неоднократно указывали на случаи нарушения воздушного пространства украинскими беспилотниками. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявлял, что эти дроны применялись для атак на Россию и предупреждал, что Москва оставляет за собой право на самооборону, если Хельсинки сознательно допускает такую возможность для Киева. Также дроны были замечены над территорией Эстонии, Латвии и Литвы, что вызвало специальное предупреждение от Москвы в ответ на открытие их воздушного пространства. Таллин, однако, отрицает предоставление такого разрешения.

https://1prime.ru/20260503/ukraina-869640479.html

https://1prime.ru/20260423/finlyandiya-869396538.html

финляндия

москва

хельсинки

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , технологии, финляндия, москва, хельсинки, владимир зеленский, сергей шойгу