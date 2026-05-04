Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Россия ответит". Выходка Украины с дронами вызвала панику в Финляндии - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/finlyandiya-869661270.html
"Россия ответит". Выходка Украины с дронами вызвала панику в Финляндии
"Россия ответит". Выходка Украины с дронами вызвала панику в Финляндии - 04.05.2026, ПРАЙМ
"Россия ответит". Выходка Украины с дронами вызвала панику в Финляндии
Использование украинцами воздушного пространства Финляндии может привести к ответу России, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T16:10+0300
2026-05-04T16:10+0300
общество
мировая экономика
украина
финляндия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Использование украинцами воздушного пространства Финляндии может привести к ответу России, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Еще один украинский дрон упал на территории Финляндии. &lt;…&gt; В результате этой политики (военная поддержка Украины — прим.ред.) страна не становится более безопасной; напротив, риск того, что Россия со временем ответит, только возрастает", — написал он в социальной сети X.Накануне финский премьер-министр Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.Об обнаружении неопознанного БПЛА министерство обороны Финляндии заявило в воскресенье. Его нашли неподалеку от границы с Россией.
https://1prime.ru/20260504/germaniya-869660996.html
украина
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, украина, финляндия, владимир зеленский
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Зеленский
16:10 04.05.2026
 
"Россия ответит". Выходка Украины с дронами вызвала панику в Финляндии

Политик Мема: пролеты украинских дронов над Финляндией грозят ответом России

© flickr.com / stanjourdanФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Флаг Финляндии. Архивное фото
© flickr.com / stanjourdan
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Использование украинцами воздушного пространства Финляндии может привести к ответу России, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Еще один украинский дрон упал на территории Финляндии. <…> В результате этой политики (военная поддержка Украины — прим.ред.) страна не становится более безопасной; напротив, риск того, что Россия со временем ответит, только возрастает", — написал он в социальной сети X.
Накануне финский премьер-министр Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.
Об обнаружении неопознанного БПЛА министерство обороны Финляндии заявило в воскресенье. Его нашли неподалеку от границы с Россией.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
В Германии выступили с дерзким требованием в отношении Россси
16:09
 
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАФИНЛЯНДИЯВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала