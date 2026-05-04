https://1prime.ru/20260504/finlyandiya-869661270.html
"Россия ответит". Выходка Украины с дронами вызвала панику в Финляндии
"Россия ответит". Выходка Украины с дронами вызвала панику в Финляндии - 04.05.2026, ПРАЙМ
"Россия ответит". Выходка Украины с дронами вызвала панику в Финляндии
Использование украинцами воздушного пространства Финляндии может привести к ответу России, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T16:10+0300
2026-05-04T16:10+0300
2026-05-04T16:10+0300
общество
мировая экономика
украина
финляндия
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Использование украинцами воздушного пространства Финляндии может привести к ответу России, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Еще один украинский дрон упал на территории Финляндии. <…> В результате этой политики (военная поддержка Украины — прим.ред.) страна не становится более безопасной; напротив, риск того, что Россия со временем ответит, только возрастает", — написал он в социальной сети X.Накануне финский премьер-министр Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.Об обнаружении неопознанного БПЛА министерство обороны Финляндии заявило в воскресенье. Его нашли неподалеку от границы с Россией.
https://1prime.ru/20260504/germaniya-869660996.html
украина
финляндия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_c436207fb964e2f32960ea3b59ca36e2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , мировая экономика, украина, финляндия, владимир зеленский
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, ФИНЛЯНДИЯ, Владимир Зеленский
"Россия ответит". Выходка Украины с дронами вызвала панику в Финляндии
Политик Мема: пролеты украинских дронов над Финляндией грозят ответом России