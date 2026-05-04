"Россия ответит". Выходка Украины с дронами вызвала панику в Финляндии - 04.05.2026, ПРАЙМ

Использование украинцами воздушного пространства Финляндии может привести к ответу России, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема. | 04.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Использование украинцами воздушного пространства Финляндии может привести к ответу России, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема."Еще один украинский дрон упал на территории Финляндии. <…> В результате этой политики (военная поддержка Украины — прим.ред.) страна не становится более безопасной; напротив, риск того, что Россия со временем ответит, только возрастает", — написал он в социальной сети X.Накануне финский премьер-министр Петтери Орпо после очередного инцидента с залетевшим в страну беспилотником заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения воздушного пространства.Об обнаружении неопознанного БПЛА министерство обороны Финляндии заявило в воскресенье. Его нашли неподалеку от границы с Россией.

