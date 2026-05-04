В России снизилась средняя максимальная ставка по накопительным счетам
2026-05-04T14:44+0300
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках РФ снизилась на 0,44 процентного пункта, до 14,23% годовых, сообщает финансовый маркетпейс "Финуслуги". "Средняя максимальная ставка по накопительному счету в 20 крупнейших банках по объему средств населения за апрель 2026 года снизилась на 0,44 процентного пункта, до 14,23% годовых. Средняя базовая ставка по накопительному счету, доступная после промопериода или без дополнительных условий, снизилась на 0,28 процентного пункта, до 8,65%", - говорится в сообщении. Отмечается, что за месяц доходность накопительных счетов снизилась в 10 банках из топ-20, один из банков ее повысил, в двух банках динамика была разнонаправленной, остальные банки ставки не меняли. Диапазон снижения составил от -0,50 до -2,50 процентного пункта в зависимости от банка, диапазон роста - от 1,0 до 1,5 процентного пункта. Максимальная ставка по накопительному счету в топ-20 банков на конец апреля 2026 года снизилась с 17,00 до 16,50%, сообщают "Финуслуги". Банк России 24 апреля снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - вновь на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.
Банк России
24 апреля снизил ключевую ставку восьмой раз подряд - вновь на 0,5 процентного пункта, до 14,5% годовых.