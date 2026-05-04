https://1prime.ru/20260504/fitso-869659826.html

Словакия не будет поддерживать кредиты для Украины, заявил Фицо

Словакия не будет поддерживать кредиты для Украины, заявил Фицо - 04.05.2026, ПРАЙМ

Словакия не будет поддерживать кредиты для Украины, заявил Фицо

Словакия не будет поддерживать никаких военных кредитов для Украины и не будет давать бесплатно никакого оружия, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T15:31+0300

2026-05-04T15:31+0300

2026-05-04T15:31+0300

мировая экономика

украина

словакия

роберт фицо

https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_ee72072ac670f4d30e0f299ac6429bdd.jpg

БРАТИСЛАВА, 4 мая - ПРАЙМ. Словакия не будет поддерживать никаких военных кредитов для Украины и не будет давать бесплатно никакого оружия, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Словакия не будет поддерживать никаких военных кредитов для Украины и не будет давать бесплатно Украине никакого оружия. Если кто-то хочет что-то купить, пусть у нас купит", - сказал Фицо журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества в понедельник.

https://1prime.ru/20260503/ukraina-869644528.html

украина

словакия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, украина, словакия, роберт фицо