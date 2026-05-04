Словакия не будет поддерживать кредиты для Украины, заявил Фицо
Словакия не будет поддерживать никаких военных кредитов для Украины и не будет давать бесплатно никакого оружия, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T15:31+0300
мировая экономика
украина
словакия
роберт фицо
БРАТИСЛАВА, 4 мая - ПРАЙМ. Словакия не будет поддерживать никаких военных кредитов для Украины и не будет давать бесплатно никакого оружия, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо. "Словакия не будет поддерживать никаких военных кредитов для Украины и не будет давать бесплатно Украине никакого оружия. Если кто-то хочет что-то купить, пусть у нас купит", - сказал Фицо журналистам на полях встречи Европейского политического сообщества в понедельник.
