"Газпром" в апреле поставил россиянам рекордный объем газа

"Газпром" в апреле поставил россиянам рекордные для этого месяца 31,3 миллиарда кубометров газа на фоне холодной погоды, сообщила компания. | 04.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. "Газпром" в апреле поставил россиянам рекордные для этого месяца 31,3 миллиарда кубометров газа на фоне холодной погоды, сообщила компания. "В апреле "Газпром" обеспечил россиян рекордным для этого месяца объемом газа из Единой системы газоснабжения. Потребителям поставлено 31,3 миллиардов кубометров газа. Повышенный спрос связан с холодной погодой", - говорится в сообщении.

