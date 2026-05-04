Покупка газа у Норвегии дорого обойдется Украине, считает аналитик - 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T15:30+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Покупка Украиной природного газа у Норвегии окажется крайне дорогим проектом для Киева, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Эксперт рассказал, что Украина может получить СПГ из Норвегии доставкой судами до терминала в одном из европейских городов, а затем будет прокачиваться на украинскую территорию. "Транспортные издержки повысят цену газа для Украины. Нужно будет платить за прием энергоносителя на регазификационный терминал в Польше или Хорватии, затем – за перевод "голубого топлива" из жидкого состояния в газообразное, и далее – за прокачку по газопроводу", - сказал деловой газете ВЗГЛЯД Юшков, комментируя возможную помощь Норвегии с поставками газа Украине. Эксперт также отметил, что Украина может воспользоваться практикой, когда газ поставляется на Украину через Венгрию и Словакию, или СПГ с мирового рынка прокачивается из Польши и продается в результате обменных операций между трейдерами. "При этом стоимость газа для украинской стороны в любом случае будет выше. Даже если речь идет не о физической поставке, а об обменных операциях с различными производителями и собственниками энергоносителя. Киеву насчитают такую цену, будто "голубое топливо" действительно транспортировали из Норвегии на Украину", - заключил эксперт.

