В Германии обнаружили в решении Трампа сигнал для Путина

Политолог Масала: Трамп отправил сигнал Путину, изменив решение о размещении войск в ФРГ
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске.. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Дональд Трамп, президент Соединенных Штатов, выразил своё отношение к российскому президенту Владимиру Путину, приняв решение пересмотреть планы по размещению батальона с дальнобойным вооружением на территории Германии. Таким образом, объясняет ситуацию немецкий политолог Карло Масала интервью для Financial Times.
По данным Financial Times, которая ссылается на источник в Пентагоне, Соединенные Штаты в рамках планируемого сокращения военного контингента в Германии будут пересматривать свое решение о размещении указанного батальона.
Ранее президент Дональд Трамп сообщил о планах уменьшения численности американских военнослужащих на территории Германии на более чем пять тысяч человек. На это решение повлияла критика Трампа в адрес канцлера Германии Фридриха Мерца, связанная с его политикой по Ирану.
Еще в июле 2024 года американская администрация совместно с правительством Германии объявила о намерениях разместить с 2026 года в Германии комплексы высокоточного ракетного вооружения, значительно превосходящие те, что уже имеются в Европе. В частности, это ракеты SM-6, Tomahawk и гиперзвуковое вооружение. Президент Российской Федерации Владимир Путин предупреждал, что в случае установки США этих вооружений в Германии Россия будет считать себя свободной от выполнения моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности.