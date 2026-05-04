В Германии ухудшился деловой климат автопрома - 04.05.2026, ПРАЙМ
В Германии ухудшился деловой климат автопрома
11:59 04.05.2026
 
В Германии ухудшился деловой климат автопрома

В Германии ухудшился деловой климат автопрома на фоне конфликта вокруг Ирана

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Деловой климат в автомобильной отрасли Германии заметно ухудшился в апреле 2026 года на фоне конфликта вокруг Ирана, следует из сообщения исследовательского института IFO.
"В апреле деловой климат в автомобильной индустрии ухудшился. Его показатель упал до минус 23,8 пункта с мартовских минус 19,0 пункта", - говорится в сообщении.
Отраслевой эксперт IFO Анита Вельфль подчеркнула, что кризис, вызванный ситуацией вокруг Ирана, оказывает дополнительное давление на и без того ослабленную автомобильную индустрию страны.
Отмечается, что отрасль начинает ощущать первые признаки дефицита ряда материалов. В апреле 9,3% предприятий наблюдали нехватку важных промежуточных продуктов, в то время как месяц назад о дефиците сообщали менее 1% компаний. По данным IFO, индекс таких деловых ожиданий упал с минус 15,3 пункта в марте до минус 30,7 пункта в апреле.
"Кризис вокруг Ирана влияет на производство и поставки гелия - благородного газа, который прямо и косвенно важен для производства автомобилей", - заявила Вельфль, ее слова приводятся в сообщении.
Гелий, как уточняется в сообщении, используется в производстве микросхем и подушек безопасности, в металлообработке и локализации утечек в батареях.
По данным Агентства минеральных ресурсов Германии, Евросоюз получает около 40% гелия из Катара и альтернативных источников импорта мало.
Исследовательский институт указал и на то, что ситуация на Ближнем Востоке ведет к росту общей неопределенности среди предприятий и домохозяйств. Высокие цены на энергоносители могут вызвать сокращение спроса на новые автомобили.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию.
 
