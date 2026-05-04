"Сигнал Путину". В Германии выступили с предложением после решения США
Депутат бундестага Кизеветтер призвал создать аналог Tomahawk вместе с Украиной
© Unsplash/Norbert BraunРейхстаг, Берлин, Германия
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Отказ США от размещения дальнобойных ракет в Германии должен побудить Европу разработать альтернативу американским ракетам Tomahawk при участии Киева, отметил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.
"Мы могли бы разработать такие ракеты вместе с Украиной", — цитирует политика портал WEB.de.
По мнению парламентария, такое решение США представляет собой более серьезный вызов, чем запланированное сокращение американских военнослужащих на пять тысяч человек, и посылает неверный сигнал президенту России Владимиру Путину.
Вчера издание Financial Times, ссылаясь на источник в Пентагоне, сообщило, что Вашингтон, в рамках планируемого уменьшения численности своих войск в Германии, пересмотрит решение о размещении батальона с дальнобойными вооружениями в этой стране.
Неделю назад президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить число американских солдат в Германии более чем на пять тысяч. Это решение последовало за его критикой канцлера Германии Фридриха Мерца относительно его позиции по Ирану.
В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах с 2026 года разместить в ФРГ американские комплексы высокоточного ракетного оружия, которые значительно превзойдут те, что уже находятся в Европе. Речь идет, среди прочего, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковых вооружениях.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае размещения США вооружений в Германии, Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение ударных средств средней и меньшей дальности.