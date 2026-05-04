https://1prime.ru/20260504/germaniya-869664017.html

"Сигнал Путину". В Германии выступили с предложением после решения США

"Сигнал Путину". В Германии выступили с предложением после решения США - 04.05.2026, ПРАЙМ

"Сигнал Путину". В Германии выступили с предложением после решения США

Отказ США от размещения дальнобойных ракет в Германии должен побудить Европу разработать альтернативу американским ракетам Tomahawk при участии Киева, отметил... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T17:50+0300

2026-05-04T17:50+0300

2026-05-04T17:50+0300

германия

сша

европа

фридрих мерц

дональд трамп

владимир путин

financial times

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/32/841253204_0:95:2400:1445_1920x0_80_0_0_77248ef471c6e937d5c48eceef62f076.jpg

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Отказ США от размещения дальнобойных ракет в Германии должен побудить Европу разработать альтернативу американским ракетам Tomahawk при участии Киева, отметил депутат бундестага Родерих Кизеветтер. "Мы могли бы разработать такие ракеты вместе с Украиной", — цитирует политика портал WEB.de.По мнению парламентария, такое решение США представляет собой более серьезный вызов, чем запланированное сокращение американских военнослужащих на пять тысяч человек, и посылает неверный сигнал президенту России Владимиру Путину. Вчера издание Financial Times, ссылаясь на источник в Пентагоне, сообщило, что Вашингтон, в рамках планируемого уменьшения численности своих войск в Германии, пересмотрит решение о размещении батальона с дальнобойными вооружениями в этой стране. Неделю назад президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить число американских солдат в Германии более чем на пять тысяч. Это решение последовало за его критикой канцлера Германии Фридриха Мерца относительно его позиции по Ирану. В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах с 2026 года разместить в ФРГ американские комплексы высокоточного ракетного оружия, которые значительно превзойдут те, что уже находятся в Европе. Речь идет, среди прочего, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковых вооружениях. Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае размещения США вооружений в Германии, Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение ударных средств средней и меньшей дальности.

https://1prime.ru/20260504/germaniya-869660996.html

https://1prime.ru/20260504/germaniya-869648136.html

германия

сша

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, сша, европа, фридрих мерц, дональд трамп, владимир путин, financial times