Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сигнал Путину". В Германии выступили с предложением после решения США - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/germaniya-869664017.html
"Сигнал Путину". В Германии выступили с предложением после решения США
"Сигнал Путину". В Германии выступили с предложением после решения США - 04.05.2026, ПРАЙМ
"Сигнал Путину". В Германии выступили с предложением после решения США
Отказ США от размещения дальнобойных ракет в Германии должен побудить Европу разработать альтернативу американским ракетам Tomahawk при участии Киева, отметил... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T17:50+0300
2026-05-04T17:50+0300
германия
сша
европа
фридрих мерц
дональд трамп
владимир путин
financial times
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/32/841253204_0:95:2400:1445_1920x0_80_0_0_77248ef471c6e937d5c48eceef62f076.jpg
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Отказ США от размещения дальнобойных ракет в Германии должен побудить Европу разработать альтернативу американским ракетам Tomahawk при участии Киева, отметил депутат бундестага Родерих Кизеветтер. "Мы могли бы разработать такие ракеты вместе с Украиной", — цитирует политика портал WEB.de.По мнению парламентария, такое решение США представляет собой более серьезный вызов, чем запланированное сокращение американских военнослужащих на пять тысяч человек, и посылает неверный сигнал президенту России Владимиру Путину. Вчера издание Financial Times, ссылаясь на источник в Пентагоне, сообщило, что Вашингтон, в рамках планируемого уменьшения численности своих войск в Германии, пересмотрит решение о размещении батальона с дальнобойными вооружениями в этой стране. Неделю назад президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить число американских солдат в Германии более чем на пять тысяч. Это решение последовало за его критикой канцлера Германии Фридриха Мерца относительно его позиции по Ирану. В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах с 2026 года разместить в ФРГ американские комплексы высокоточного ракетного оружия, которые значительно превзойдут те, что уже находятся в Европе. Речь идет, среди прочего, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковых вооружениях. Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае размещения США вооружений в Германии, Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение ударных средств средней и меньшей дальности.
https://1prime.ru/20260504/germaniya-869660996.html
https://1prime.ru/20260504/germaniya-869648136.html
германия
сша
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/32/841253204_174:0:2227:1540_1920x0_80_0_0_d6bdaddd58ad41d259537ce92861dddb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, сша, европа, фридрих мерц, дональд трамп, владимир путин, financial times
ГЕРМАНИЯ, США, ЕВРОПА, Фридрих Мерц, Дональд Трамп, Владимир Путин, Financial Times
17:50 04.05.2026
 
"Сигнал Путину". В Германии выступили с предложением после решения США

Депутат бундестага Кизеветтер призвал создать аналог Tomahawk вместе с Украиной

© Unsplash/Norbert BraunРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия. Архивное фото
© Unsplash/Norbert Braun
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Отказ США от размещения дальнобойных ракет в Германии должен побудить Европу разработать альтернативу американским ракетам Tomahawk при участии Киева, отметил депутат бундестага Родерих Кизеветтер.
"Мы могли бы разработать такие ракеты вместе с Украиной", — цитирует политика портал WEB.de.
По мнению парламентария, такое решение США представляет собой более серьезный вызов, чем запланированное сокращение американских военнослужащих на пять тысяч человек, и посылает неверный сигнал президенту России Владимиру Путину.
Флаг Германии. - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
В Германии выступили с дерзким требованием в отношении Россси
16:09
Вчера издание Financial Times, ссылаясь на источник в Пентагоне, сообщило, что Вашингтон, в рамках планируемого уменьшения численности своих войск в Германии, пересмотрит решение о размещении батальона с дальнобойными вооружениями в этой стране.
Неделю назад президент США Дональд Трамп объявил о намерении сократить число американских солдат в Германии более чем на пять тысяч. Это решение последовало за его критикой канцлера Германии Фридриха Мерца относительно его позиции по Ирану.
В июле 2024 года предыдущая администрация США и правительство Германии объявили о планах с 2026 года разместить в ФРГ американские комплексы высокоточного ракетного оружия, которые значительно превзойдут те, что уже находятся в Европе. Речь идет, среди прочего, о ракетах SM-6, Tomahawk и гиперзвуковых вооружениях.
Президент России Владимир Путин предупреждал, что в случае размещения США вооружений в Германии, Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение ударных средств средней и меньшей дальности.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
В Германии обнаружили в решении Трампа сигнал для Путина
05:18
 
ГЕРМАНИЯСШАЕВРОПАФридрих МерцДональд ТрампВладимир ПутинFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала