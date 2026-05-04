В Госдуме предложили ввести особый правовой режим для ИП
В Госдуме предложили ввести особый правовой режим для ИП

Депутат Чернышов предложил не штрафовать ИП за ошибки при выборе системы налогообложения

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил установить особый правовой режим для всех впервые зарегистрированных ИП и не штрафовать их за ошибки при выборе системы налогообложения, а выносить предупреждение.
Соответствующее обращение на имя министра финансов Антона Силуанова имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю рассмотреть возможность установления особого правового режима для всех впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей", - сказано в обращении.
Инициативой предусматривается, что за ошибки при выборе системы налогообложения, расчете предельных лимитов дохода или нарушении сроков подачи деклараций в первый год деятельности не будут взиматься штрафы, а будет выноситься предупреждение с предоставлением 30 дней на устранение нарушений. Уточняется, что исключение будут составлять случаи умышленного сокрытия доходов - ответственность за такие действия должна сохраняться в полном объеме.
Парламентарий отметил, что начинающие бизнесмены, в отличие от их опытных коллег, не имеют практики взаимодействия с налоговой системой, редко могут нанять профессионального бухгалтера и поэтому чаще совершают ошибки при выборе налогового режима, расчете допустимых лимитов дохода или заполнении деклараций. При этом, по его словам, даже незначительные ошибки ведут к серьезным штрафным санкциям, которые могут стать фатальными для стартапа и привести к закрытию бизнеса на начальном этапе.
Принятие инициативы, по мнению автора, позволит сформировать более комфортную среду для входа в предпринимательство и повысит заинтересованность граждан в легальном открытии своего дела, а также поможет снизить число закрытых на старте малых предприятий и укрепить экономику страны за счет притока новых участников рынка.
 
