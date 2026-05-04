https://1prime.ru/20260504/harbin-869649512.html
Форум "АмурЭкспо" впервые откроется в Харбине
Форум "АмурЭкспо" впервые откроется в Харбине - 04.05.2026, ПРАЙМ
Форум "АмурЭкспо" впервые откроется в Харбине
Юбилейный форум "АмурЭкспо", основной площадкой которого станет Благовещенск, впервые начнется с деловых мероприятий в Харбине 17-21 мая, китайские партнеры... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T06:45+0300
2026-05-04T06:45+0300
2026-05-04T06:49+0300
технологии
бизнес
экономика
благовещенск
харбин
амурская область
минвостокразвития
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869649512.jpg?1777866590
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая - ПРАЙМ. Юбилейный форум "АмурЭкспо", основной площадкой которого станет Благовещенск, впервые начнется с деловых мероприятий в Харбине 17-21 мая, китайские партнеры анонсируют участие представителей IT-сектора для обмена опытом и цифровыми решениями, сообщил официальный аккаунт "АмурЭкспо" на платформе "Макс". "Впервые мы выходим за рамки городов Благовещенск - Хэйхэ и стартуем с мероприятий в Харбине. Новый проект откроет череду мероприятий "АмурЭкспо". Китайские партнеры анонсировали прибытие бизнеса из IT-сектора для разработки трансграничных продуктов", - приводятся в сообщении слова министра внешних связей и туризма Амурской области Екатерины Киреевой. Уточняется, что мероприятия форума в Китае пройдут с 17 по 21 мая 2026 года. Площадкой для старта выбран Харбинский международный конгрессно-выставочный центр, где параллельно будет проходить Международная торгово-экономическая ярмарка. Ключевым элементом предварительной программы станет мастер-класс Центра компетенций российско-делового сотрудничества 18 мая. Основная экспозиция "АмурЭкспо" развернется 21-24 мая в Благовещенске. Форум традиционно проходит на двух территориях - России и Китая - и является выездной площадкой Восточного экономического форума. Для регионального бизнеса участие в официальной делегации - инструмент ускоренного выхода на китайский рынок. "Когда выступаешь в составе делегации региона, уровень доверия со стороны китайских партнёров сразу растёт", - отметил руководитель транспортной компании Роман Мешков. Организаторы форума - правительство Амурской области, региональное агентство по привлечению инвестиций и Фонд Росконгресс при поддержке Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
благовещенск
харбин
амурская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, бизнес, благовещенск, харбин, амурская область, минвостокразвития
Технологии, Бизнес, Экономика, Благовещенск, Харбин, Амурская область, Минвостокразвития
Форум "АмурЭкспо" впервые откроется в Харбине
Форум "АмурЭкспо" впервые стартует с деловых мероприятий в Харбине
БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая - ПРАЙМ. Юбилейный форум "АмурЭкспо", основной площадкой которого станет Благовещенск, впервые начнется с деловых мероприятий в Харбине 17-21 мая, китайские партнеры анонсируют участие представителей IT-сектора для обмена опытом и цифровыми решениями, сообщил официальный аккаунт "АмурЭкспо" на платформе "Макс".
"Впервые мы выходим за рамки городов Благовещенск - Хэйхэ и стартуем с мероприятий в Харбине. Новый проект откроет череду мероприятий "АмурЭкспо". Китайские партнеры анонсировали прибытие бизнеса из IT-сектора для разработки трансграничных продуктов", - приводятся в сообщении слова министра внешних связей и туризма Амурской области Екатерины Киреевой.
Уточняется, что мероприятия форума в Китае пройдут с 17 по 21 мая 2026 года. Площадкой для старта выбран Харбинский международный конгрессно-выставочный центр, где параллельно будет проходить Международная торгово-экономическая ярмарка. Ключевым элементом предварительной программы станет мастер-класс Центра компетенций российско-делового сотрудничества 18 мая.
Основная экспозиция "АмурЭкспо" развернется 21-24 мая в Благовещенске. Форум традиционно проходит на двух территориях - России и Китая - и является выездной площадкой Восточного экономического форума.
Для регионального бизнеса участие в официальной делегации - инструмент ускоренного выхода на китайский рынок. "Когда выступаешь в составе делегации региона, уровень доверия со стороны китайских партнёров сразу растёт", - отметил руководитель транспортной компании Роман Мешков.
Организаторы форума - правительство Амурской области, региональное агентство по привлечению инвестиций и Фонд Росконгресс при поддержке Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.