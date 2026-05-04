Форум "АмурЭкспо" впервые откроется в Харбине - 04.05.2026, ПРАЙМ

Юбилейный форум "АмурЭкспо", основной площадкой которого станет Благовещенск, впервые начнется с деловых мероприятий в Харбине 17-21 мая, китайские партнеры...

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 мая - ПРАЙМ. Юбилейный форум "АмурЭкспо", основной площадкой которого станет Благовещенск, впервые начнется с деловых мероприятий в Харбине 17-21 мая, китайские партнеры анонсируют участие представителей IT-сектора для обмена опытом и цифровыми решениями, сообщил официальный аккаунт "АмурЭкспо" на платформе "Макс". "Впервые мы выходим за рамки городов Благовещенск - Хэйхэ и стартуем с мероприятий в Харбине. Новый проект откроет череду мероприятий "АмурЭкспо". Китайские партнеры анонсировали прибытие бизнеса из IT-сектора для разработки трансграничных продуктов", - приводятся в сообщении слова министра внешних связей и туризма Амурской области Екатерины Киреевой. Уточняется, что мероприятия форума в Китае пройдут с 17 по 21 мая 2026 года. Площадкой для старта выбран Харбинский международный конгрессно-выставочный центр, где параллельно будет проходить Международная торгово-экономическая ярмарка. Ключевым элементом предварительной программы станет мастер-класс Центра компетенций российско-делового сотрудничества 18 мая. Основная экспозиция "АмурЭкспо" развернется 21-24 мая в Благовещенске. Форум традиционно проходит на двух территориях - России и Китая - и является выездной площадкой Восточного экономического форума. Для регионального бизнеса участие в официальной делегации - инструмент ускоренного выхода на китайский рынок. "Когда выступаешь в составе делегации региона, уровень доверия со стороны китайских партнёров сразу растёт", - отметил руководитель транспортной компании Роман Мешков. Организаторы форума - правительство Амурской области, региональное агентство по привлечению инвестиций и Фонд Росконгресс при поддержке Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

