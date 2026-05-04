ICE: биржевые цены на газ в Европе снижаются на два процента
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в понедельник уменьшаются на 2%, почти до 544 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 0.50 мск у отметки в 540,8 доллара (-2,6%). По состоянию на 9.00 мск показатель составил 543,7 доллара (-2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 555,5 доллара за тысячу кубометров.
Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. В апреле же они снизились на 14%, до чуть более 540 долларов за тысячу кубометров.
Локальный максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был пробит 19 марта, когда генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.