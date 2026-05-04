В Европе выросли биржевые цены на газ
Цены на газ в Европе выросли почти до 570 долларов за тысячу кубометров
Трубопровод. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе днем понедельника после утреннего снижения перешли к росту после новостей с Ближнего Востока, поднимаясь на 2,6%, почти до 570 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 0.50 мск у отметки в 540,8 доллара (-2,6%). Максимально в ходе торгов цена составляла 574,9 доллара (+3,5%). По состоянию на 14.10 мск показатель скорректировался до 569,7 доллара (+2,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 555,5 доллара за тысячу кубометров.
Цены на газ перешли к росту после того, как гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на заявление иранской армии сообщила, что военные страны воспрепятстовали проходу американских кораблей в Ормузский пролив. Позднее Центральное командование ВС США (CENTCOM) опровергло данные о попадании иранских ракет по американскому кораблю.
Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% по сравнению с февралем на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, впервые с февраля 2023 года превысив 600 долларов. В апреле же они снизились на 14%, до чуть более 540 долларов за тысячу кубометров.
Локальный максимум цены газа за время конфликта - 853,7 доллара за тысячу кубометров - был пробит 19 марта, когда генеральный директор QatarEnergy Саад аль-Кааби заявил о повреждении двух из 14 линий производства сжиженного природного газа (СПГ) компании в Катаре. До такой отметки цены не поднимались с начала января 2023 года.
Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. А исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.