Биржевой индекс Южной Кореи обновил исторический рекорд - 04.05.2026, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20260504/indeks-869650453.html
Биржевой индекс Южной Кореи обновил исторический рекорд
08:26 04.05.2026
 
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут, южнокорейский KOSPI обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.53 мск южнокорейский индекс KOSPI поднимался на 4,66%, до 6 906,35 пункта, ранее в ходе торгов дня показатель достигал нового рекордного значения в 6 911,83 пункта.
В то же время гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,62%, до 26 195 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,48%, до 8 688,3 пункта.
В понедельник торги в КНР и Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов 30 апреля индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,11%, до 4 112,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,13%, до 2 776,23 пункта. По итогам торгов 1 мая японский Nikkei 225 увеличился на 0,38%, до 59 513,12 пункта.
На рост южнокорейского KOSPI оказал влияние сектор технологий: акции Samsung Electronics дорожают в Сеуле на 4,31%, Samsung Electro-Mechanics - на 9,98%, SK Hynix - на 11,82%, Hyundai Motor - на 1,69%.
"Сейчас рынки показывают хорошие результаты благодаря торговле на ажиотаже вокруг искусственного интеллекта", - цитирует агентство Блумберг исследователя-стратега Pepperstone Group Дилинь Ву (Dilin Wu).
"При этом волнения относительно геополитической ситуации, а также высокие цены на нефть всегда являются сдерживающим фактором. Я бы с осторожным оптимизмом смотрел на азиатский рынок", - предупреждает аналитик.
 
