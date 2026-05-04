https://1prime.ru/20260504/indeks-869650453.html

Биржевой индекс Южной Кореи обновил исторический рекорд

Биржевой индекс Южной Кореи обновил исторический рекорд - 04.05.2026, ПРАЙМ

Биржевой индекс Южной Кореи обновил исторический рекорд

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут, южнокорейский KOSPI обновил исторический рекорд,... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T08:26+0300

2026-05-04T08:26+0300

2026-05-04T08:26+0300

торги

рынок

индексы

азиатско-тихоокеанский регион

китай

япония

kospi

hang seng index

shenzhen composite

https://cdnn.1prime.ru/img/82582/52/825825221_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_db2f39b8cc24b990aad72d8ce98b5e53.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник утром преимущественно растут, южнокорейский KOSPI обновил исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 7.53 мск южнокорейский индекс KOSPI поднимался на 4,66%, до 6 906,35 пункта, ранее в ходе торгов дня показатель достигал нового рекордного значения в 6 911,83 пункта. В то же время гонконгский индекс Hang Seng Index рос на 1,62%, до 26 195 пунктов, австралийский S&P/ASX 200 - опускался на 0,48%, до 8 688,3 пункта. В понедельник торги в КНР и Японии не проводятся в связи с выходным днем. По итогам торгов 30 апреля индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite вырос на 0,11%, до 4 112,16 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,13%, до 2 776,23 пункта. По итогам торгов 1 мая японский Nikkei 225 увеличился на 0,38%, до 59 513,12 пункта. На рост южнокорейского KOSPI оказал влияние сектор технологий: акции Samsung Electronics дорожают в Сеуле на 4,31%, Samsung Electro-Mechanics - на 9,98%, SK Hynix - на 11,82%, Hyundai Motor - на 1,69%. "Сейчас рынки показывают хорошие результаты благодаря торговле на ажиотаже вокруг искусственного интеллекта", - цитирует агентство Блумберг исследователя-стратега Pepperstone Group Дилинь Ву (Dilin Wu). "При этом волнения относительно геополитической ситуации, а также высокие цены на нефть всегда являются сдерживающим фактором. Я бы с осторожным оптимизмом смотрел на азиатский рынок", - предупреждает аналитик.

https://1prime.ru/20260503/peskov-869638183.html

азиатско-тихоокеанский регион

китай

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

торги, рынок, индексы, азиатско-тихоокеанский регион, китай, япония, kospi, hang seng index, shenzhen composite