Иран назвал вмешательство США в режим судоходства нарушением перемирия

Иран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в Ормузском проливе режим судоходства, заявил глава комиссии... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T02:41+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Иран будет считать нарушением режима прекращения огня любое вмешательство США в действующий в Ормузском проливе режим судоходства, заявил глава комиссии национальной безопасности и внешней политики иранского парламента Эбрахим Азизи. Американский президент Дональд Трамп 3 мая анонсировал операцию "Свобода" по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе, которая начнется в понедельник утром по ближневосточному времени. Он назвал операцию "гуманитарным жестом" США и государств Ближнего Востока, "но в особенности страны Иран". "Любое вмешательство США в новый морской режим Ормузского пролива будет рассматриваться как нарушение режима прекращения огня", - написал Азизи на странице в соцсети Х. США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.

