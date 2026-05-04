Исследование показало рост спроса на товары для походов - 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T05:48+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Спрос россиян на товары для походов в январе-апреле вырос на 17% относительно прошлого года, при этом многие популярные товары, необходимые для такого вида отдыха, заметно подешевели, говорится в исследовании компании "Атол" для РИА Новости. "Спрос на товары для походов в январе-апреле 2026 вырос на 17% относительно аналогичного периода прошлого года. А вот средние цены на большинство товаров для этого увлечения - снизились", - показал анализ обезличенных данных продаж. Палатки и спальные мешки, необходимые для ночевки на природе, стали приобретать на 1% чаще. При этом средний чек покупки этих товаров снизился на 3% и 2% - до 5946 рублей и 2527 рублей соответственно. Комплект походной посуды снизился в среднем на 3% - до 921 рубля, а спрос на него вырос на 58%. Такую же динамику цены показал мультитул для туризма - 1388 рублей за единицу товара и рост в продажах на 22%. Фляги и налобные фонари стали приобретать на 17% и 49% чаще соответственно. Средняя цена покупки фляги составила 802 рубля (снижение стоимости на 14%), а фонаря - 549 рублей (снижение на 9%). Наибольший рост спроса зафиксирован у сухого горючего, которое стали приобретать в 3,4 раза чаще. Его медианная цена выросла на 14% и составила 393 рубля. Спрос же на туристические рюкзаки и обувь для трекинга снизился на 22% и 27% соответственно. При этом средний чек покупки рюкзаков составил 2504 рубля (рост на 8%), а обуви для трекинга - 4049 рублей (снижение на 9%).

