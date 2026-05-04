https://1prime.ru/20260504/kamchatka-869646496.html

Восемь пассажиров отмененного рейса на Камчатке разместили в гостинице

Восемь пассажиров отмененного рейса на Камчатке разместили в гостинице - 04.05.2026, ПРАЙМ

Восемь пассажиров отмененного рейса на Камчатке разместили в гостинице

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Восемь пассажиров рейса Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск, отмененного в воскресенье из-за непогоды, разместили в... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T02:05+0300

2026-05-04T02:05+0300

2026-05-04T02:05+0300

бизнес

туризм

россия

камчатский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869646496.jpg?1777849511

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Восемь пассажиров рейса Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск, отмененного в воскресенье из-за непогоды, разместили в гостинице при содействии краевого минтранса, сообщили в правительстве Камчатского края. "Перевезли их из аэропорта до гостиницы, разместили, обеспечили горячим питанием", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александра Сафонова. Как уточнил Сафонов, рейс авиакомпании "Тайга" (совместно с "Авророй") отменили по метеоусловиям. После этого перевозчик в одностороннем порядке расторг договоры с пассажирами и вернул им деньги. Часть людей смогла разместиться сама, но восемь человек, в том числе четверо детей, остались в аэропорту Елизово. При содействии Минтранса и транспортной прокуратуры для них оперативно организовали проживание и горячее питание. Пассажиров доставили в гостиницу в Елизовском районе. Помощь бесплатно оказали камчатские предприниматели, которых поблагодарил министр. Он добавил, что продолжит решать вопрос с авиакомпаниями, так как пострадавшие - жители Сахалинской области.

камчатский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, туризм, россия, камчатский край