https://1prime.ru/20260504/kamchatka-869646496.html
Восемь пассажиров отмененного рейса на Камчатке разместили в гостинице
Восемь пассажиров отмененного рейса на Камчатке разместили в гостинице - 04.05.2026, ПРАЙМ
Восемь пассажиров отмененного рейса на Камчатке разместили в гостинице
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Восемь пассажиров рейса Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск, отмененного в воскресенье из-за непогоды, разместили в... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T02:05+0300
2026-05-04T02:05+0300
2026-05-04T02:05+0300
бизнес
туризм
россия
камчатский край
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869646496.jpg?1777849511
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Восемь пассажиров рейса Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск, отмененного в воскресенье из-за непогоды, разместили в гостинице при содействии краевого минтранса, сообщили в правительстве Камчатского края.
"Перевезли их из аэропорта до гостиницы, разместили, обеспечили горячим питанием", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александра Сафонова.
Как уточнил Сафонов, рейс авиакомпании "Тайга" (совместно с "Авророй") отменили по метеоусловиям. После этого перевозчик в одностороннем порядке расторг договоры с пассажирами и вернул им деньги. Часть людей смогла разместиться сама, но восемь человек, в том числе четверо детей, остались в аэропорту Елизово.
При содействии Минтранса и транспортной прокуратуры для них оперативно организовали проживание и горячее питание. Пассажиров доставили в гостиницу в Елизовском районе. Помощь бесплатно оказали камчатские предприниматели, которых поблагодарил министр. Он добавил, что продолжит решать вопрос с авиакомпаниями, так как пострадавшие - жители Сахалинской области.
камчатский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, туризм, россия, камчатский край
Бизнес, Туризм, РОССИЯ, Камчатский край
Восемь пассажиров отмененного рейса на Камчатке разместили в гостинице
Пассажиров рейса Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск разместили в гостинице
П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Восемь пассажиров рейса Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск, отмененного в воскресенье из-за непогоды, разместили в гостинице при содействии краевого минтранса, сообщили в правительстве Камчатского края.
"Перевезли их из аэропорта до гостиницы, разместили, обеспечили горячим питанием", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александра Сафонова.
Как уточнил Сафонов, рейс авиакомпании "Тайга" (совместно с "Авророй") отменили по метеоусловиям. После этого перевозчик в одностороннем порядке расторг договоры с пассажирами и вернул им деньги. Часть людей смогла разместиться сама, но восемь человек, в том числе четверо детей, остались в аэропорту Елизово.
При содействии Минтранса и транспортной прокуратуры для них оперативно организовали проживание и горячее питание. Пассажиров доставили в гостиницу в Елизовском районе. Помощь бесплатно оказали камчатские предприниматели, которых поблагодарил министр. Он добавил, что продолжит решать вопрос с авиакомпаниями, так как пострадавшие - жители Сахалинской области.