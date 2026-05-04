Восемь пассажиров отмененного рейса на Камчатке разместили в гостинице - 04.05.2026, ПРАЙМ
Восемь пассажиров отмененного рейса на Камчатке разместили в гостинице
02:05 04.05.2026
 
Восемь пассажиров отмененного рейса на Камчатке разместили в гостинице

Пассажиров рейса Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск разместили в гостинице

П.-КАМЧАТСКИЙ, 4 мая - РИА Новости. Восемь пассажиров рейса Петропавловск-Камчатский - Северо-Курильск, отмененного в воскресенье из-за непогоды, разместили в гостинице при содействии краевого минтранса, сообщили в правительстве Камчатского края.
"Перевезли их из аэропорта до гостиницы, разместили, обеспечили горячим питанием", - цитирует пресс-служба министра транспорта и дорожного строительства Камчатского края Александра Сафонова.
Как уточнил Сафонов, рейс авиакомпании "Тайга" (совместно с "Авророй") отменили по метеоусловиям. После этого перевозчик в одностороннем порядке расторг договоры с пассажирами и вернул им деньги. Часть людей смогла разместиться сама, но восемь человек, в том числе четверо детей, остались в аэропорту Елизово.
При содействии Минтранса и транспортной прокуратуры для них оперативно организовали проживание и горячее питание. Пассажиров доставили в гостиницу в Елизовском районе. Помощь бесплатно оказали камчатские предприниматели, которых поблагодарил министр. Он добавил, что продолжит решать вопрос с авиакомпаниями, так как пострадавшие - жители Сахалинской области.
 
