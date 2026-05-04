СМИ: ЕС потребовал от Лондона ежегодных выплат в бюджеты

Евросоюз заявил британскому премьеру Киру Стармеру, что Лондону придется осуществлять ежегодные выплаты в бюджеты ЕС, чтобы получить доступ к внутреннему рынку... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T07:01+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Евросоюз заявил британскому премьеру Киру Стармеру, что Лондону придется осуществлять ежегодные выплаты в бюджеты ЕС, чтобы получить доступ к внутреннему рынку блока, сумма может достигать около одного миллиарда евро в год, сообщает газета Times. "Европейские переговорщики ясно дали понять, что выплата денежных средств, которая, как ожидается, составит около одного миллиарда фунтов стерлингов (около 1,15 миллиарда евро - ред.) в год, является условием дальнейшего доступа к единому рынку ЕС", - говорится в публикации. По данным газеты, в ЕС хотят, чтобы Стармер согласился с этим условием на саммите с европейскими лидерами летом, после чего, как ожидается, стороны начнут переговоры о дальнейшей интеграции. В мае 2025 года Великобритания и ЕС заключили соглашение об углублении партнерства в рамках перезагрузки отношений после выхода королевства из Евросоюза. В частности, стороны заключили бессрочное соглашение о фитосанитарных стандартах и сделку по доступу к рыболовецким водам. Взамен Лондон подписал ветеринарное соглашение, устранившее препятствия для экспорта сельскохозяйственной и рыбной продукции на европейский рынок, при этом британские власти исключили возможность вступления в таможенный союз с ЕС. В ноябре 2025 года газета Financial Times со ссылкой на европейских дипломатов писала, что Европейский союз впервые после Brexit хочет потребовать от Великобритании начать платить структурным фондам интеграционного объединения за доступ к внутреннему рынку, как это делают другие партнеры. Как стало известно в том же месяце, Еврокомиссия запросила, чтобы Соединенное Королевство выплатило сумму от 4 до 6,5 миллиарда евро за доступ к кредитному инструменту SAFE для развития оборонной промышленности, однако британское руководство отказалось это делать.

