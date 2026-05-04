Минобороны объявило перемирие 8 и 9 мая
С 8 по 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне, сообщили журналистам в Минобороны РФ. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T20:59+0300
россия
политика
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. С 8 по 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "В соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации В.В.Путина, 8–9 мая 2026 год. объявляется перемирие в честь празднования Победы Советского народа в Великой Отечественной Войне", - говорится в сообщении.
россия, политика
Минобороны объявило перемирие в честь Дня Победы 8 и 9 мая
На Украине День Победы стал самым популярным запросом в Google, пишут СМИ