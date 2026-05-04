В России вырос экспорт свинины

2026-05-04T09:17+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Экспорт свинины из России с начала года вырос в натуральном выражении на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 90 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз России. "Сохраняющаяся положительная динамика в первом квартале текущего года позволяет не только насыщать внутренний рынок, но и наращивать экспортные поставки. Отгрузки свинины и субпродуктов за рубеж с начала года выросли на 7% относительно аналогичного периода 2025 года и составили 90 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Там напомнили, что в прошлом году в хозяйствах всех категорий было произведено на убой 6,3 миллиона тонн свиней. По мнению ведомства, свиноводческая отрасль - одна из ведущих в российском животноводстве, а в последние годы за счет притока инвестиций наблюдается интенсивный рост производства в этом сегменте, благодаря чему страна достигла полной самообеспеченности. "Кроме того, стабильное производство способствует сохранению умеренной ценовой динамики на рынке свинины. Так, на 29 апреля оптовая стоимость свинины в полутушах на 5,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и в среднем составляет 192 рубля за килограмм", - отметили в Минсельхозе. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, слова которого приводятся в сообщении, добавил, что сейчас потребительские цены на свинину стабильны. "Формирование цен производителей на мясо традиционно определяется не столько себестоимостью, сколько балансом спроса и предложения, а в долгосрочной перспективе ключевым фактором является рентабельность производства", - подчеркнул Юшин. Он рассказал, что основные надежды на развитие свиноводства связаны с поставками за рубеж – с расширением географии поставок и ассортимента продукции, в которую из России сегодня поставляется более чем в 60 стран мира. "Самое важное, что прирост производства гарантирует сохранение доступных цен на основные виды мяса. В 2026 году, по предварительным прогнозам, потребление всех видов мяса и мясопродуктов сохранится на уровне 82-83 килограмма на человека в год", - заключил Юшин.

