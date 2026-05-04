Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России вырос экспорт свинины - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/minselkhoz-869651310.html
В России вырос экспорт свинины
В России вырос экспорт свинины - 04.05.2026, ПРАЙМ
В России вырос экспорт свинины
Экспорт свинины из России с начала года вырос в натуральном выражении на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 90 тысяч тонн, сообщил... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T09:17+0300
2026-05-04T09:17+0300
бизнес
россия
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861629403_0:124:3201:1924_1920x0_80_0_0_715e8d8a9b575e0308b45f8a32b7b3d2.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Экспорт свинины из России с начала года вырос в натуральном выражении на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 90 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз России. "Сохраняющаяся положительная динамика в первом квартале текущего года позволяет не только насыщать внутренний рынок, но и наращивать экспортные поставки. Отгрузки свинины и субпродуктов за рубеж с начала года выросли на 7% относительно аналогичного периода 2025 года и составили 90 тысяч тонн", - говорится в сообщении. Там напомнили, что в прошлом году в хозяйствах всех категорий было произведено на убой 6,3 миллиона тонн свиней. По мнению ведомства, свиноводческая отрасль - одна из ведущих в российском животноводстве, а в последние годы за счет притока инвестиций наблюдается интенсивный рост производства в этом сегменте, благодаря чему страна достигла полной самообеспеченности. "Кроме того, стабильное производство способствует сохранению умеренной ценовой динамики на рынке свинины. Так, на 29 апреля оптовая стоимость свинины в полутушах на 5,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и в среднем составляет 192 рубля за килограмм", - отметили в Минсельхозе. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, слова которого приводятся в сообщении, добавил, что сейчас потребительские цены на свинину стабильны. "Формирование цен производителей на мясо традиционно определяется не столько себестоимостью, сколько балансом спроса и предложения, а в долгосрочной перспективе ключевым фактором является рентабельность производства", - подчеркнул Юшин. Он рассказал, что основные надежды на развитие свиноводства связаны с поставками за рубеж – с расширением географии поставок и ассортимента продукции, в которую из России сегодня поставляется более чем в 60 стран мира. "Самое важное, что прирост производства гарантирует сохранение доступных цен на основные виды мяса. В 2026 году, по предварительным прогнозам, потребление всех видов мяса и мясопродуктов сохранится на уровне 82-83 килограмма на человека в год", - заключил Юшин.
https://1prime.ru/20260503/rossiya--869636882.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861629403_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_372c7bf47bdd179e35277eb0daea3249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, минсельхоз
Бизнес, РОССИЯ, Минсельхоз
09:17 04.05.2026
 
В России вырос экспорт свинины

Экспорт свинины из России с начала года вырос на 7 процентов

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкСвиньи
Свиньи - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Свиньи. Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Экспорт свинины из России с начала года вырос в натуральном выражении на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 90 тысяч тонн, сообщил Минсельхоз России.
"Сохраняющаяся положительная динамика в первом квартале текущего года позволяет не только насыщать внутренний рынок, но и наращивать экспортные поставки. Отгрузки свинины и субпродуктов за рубеж с начала года выросли на 7% относительно аналогичного периода 2025 года и составили 90 тысяч тонн", - говорится в сообщении.
Там напомнили, что в прошлом году в хозяйствах всех категорий было произведено на убой 6,3 миллиона тонн свиней.
По мнению ведомства, свиноводческая отрасль - одна из ведущих в российском животноводстве, а в последние годы за счет притока инвестиций наблюдается интенсивный рост производства в этом сегменте, благодаря чему страна достигла полной самообеспеченности.
Различные приправы на прилавке - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Россия сократила импорт специй из Турции
Вчера, 10:58
"Кроме того, стабильное производство способствует сохранению умеренной ценовой динамики на рынке свинины. Так, на 29 апреля оптовая стоимость свинины в полутушах на 5,9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года и в среднем составляет 192 рубля за килограмм", - отметили в Минсельхозе.
Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, слова которого приводятся в сообщении, добавил, что сейчас потребительские цены на свинину стабильны. "Формирование цен производителей на мясо традиционно определяется не столько себестоимостью, сколько балансом спроса и предложения, а в долгосрочной перспективе ключевым фактором является рентабельность производства", - подчеркнул Юшин.
Он рассказал, что основные надежды на развитие свиноводства связаны с поставками за рубеж – с расширением географии поставок и ассортимента продукции, в которую из России сегодня поставляется более чем в 60 стран мира.
"Самое важное, что прирост производства гарантирует сохранение доступных цен на основные виды мяса. В 2026 году, по предварительным прогнозам, потребление всех видов мяса и мясопродуктов сохранится на уровне 82-83 килограмма на человека в год", - заключил Юшин.
 
БизнесРОССИЯМинсельхоз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала