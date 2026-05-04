Проект об имуществе коттеджных поселков могут принять осенью

2026-05-04T16:10+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Законопроект по управлению общим имуществом малоэтажных жилых комплексов, в том числе коттеджных поселков, могут принять осенью, сообщил журналистам замглавы Минстроя России Юрий Муценек. Он уточнил, что соответствующий текст ко второму чтению готовится. "Окончательного решения по нему еще нет. Базово он будет строиться на нормах гражданского законодательства. Как только мы эту историю упакуем, урегулируем, то, соответственно, эти детали тоже покажем и постараемся эту историю с точки зрения регулирования завершить. По срокам я ориентируюсь на осеннюю сессию 2026 года", – сказал Муценек, добавив, что регулирование касается нюансов, когда есть собственность третьих лиц (парки, проезды). Законопроект, который был принят Госдумой в первом чтении еще в 2022 году, регулирует отношения, связанные с управлением общим имуществом малоэтажных жилых комплексов. Он учитывает в том числе коттеджные поселки, садоводческие и дачные некоммерческие товарищества и гаражные кооперативы.

недвижимость, бизнес, россия, госдума