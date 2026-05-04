https://1prime.ru/20260504/mironov-869647550.html
Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет
Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет - 04.05.2026, ПРАЙМ
Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет
Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет и сахаросодержащих... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T04:23+0300
2026-05-04T04:23+0300
2026-05-04T04:23+0300
бизнес
россия
экономика
рф
сергей миронов
минфин рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869647550.jpg?1777857833
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет и сахаросодержащих напитков.
Поправки в Бюджетный кодекс будут внесены на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается установить новую систему распределения: табачных акцизов в бюджетную систему Российской Федерации, согласно которой 90% направляются в федеральный бюджет, 10% распределяются в бюджеты субъектов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что проектом предлагается установить новую систему распределения акцизов на табак и сахаросодержащие напитки: 90% акцизов на сигареты направлять в федеральный бюджет, 10% оставлять регионам, и 83% акцизов на сахаросодержащие напитки - в федеральный бюджет, а 17% - регионам.
"Сейчас все акцизы по данным товарным группам полностью зачисляются в федеральный бюджет", - отметил он.
Лидер партии пояснил, что сегодня налоговая политика устроена таким образом, что федеральный бюджет забирает у регионов основные доходы, а потом Минфин РФ по своему усмотрению возвращает территориям часть средств.
"Получив часть акцизов с сигарет и сладких напитков, у регионов появятся десятки миллиардов рублей дополнительных доходов. Они смогут увеличить горизонт планирования бюджетных расходов", - считает Миронов.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, сергей миронов, минфин рф, минфин
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, РФ, Сергей Миронов, Минфин РФ, Минфин
Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет
Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет и сахаросодержащих напитков.
Поправки в Бюджетный кодекс будут внесены на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проектом федерального закона предлагается установить новую систему распределения: табачных акцизов в бюджетную систему Российской Федерации, согласно которой 90% направляются в федеральный бюджет, 10% распределяются в бюджеты субъектов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что проектом предлагается установить новую систему распределения акцизов на табак и сахаросодержащие напитки: 90% акцизов на сигареты направлять в федеральный бюджет, 10% оставлять регионам, и 83% акцизов на сахаросодержащие напитки - в федеральный бюджет, а 17% - регионам.
"Сейчас все акцизы по данным товарным группам полностью зачисляются в федеральный бюджет", - отметил он.
Лидер партии пояснил, что сегодня налоговая политика устроена таким образом, что федеральный бюджет забирает у регионов основные доходы, а потом Минфин РФ по своему усмотрению возвращает территориям часть средств.
"Получив часть акцизов с сигарет и сладких напитков, у регионов появятся десятки миллиардов рублей дополнительных доходов. Они смогут увеличить горизонт планирования бюджетных расходов", - считает Миронов.