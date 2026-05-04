https://1prime.ru/20260504/mironov-869647550.html

Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет

Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет - 04.05.2026, ПРАЙМ

Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет

Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет и сахаросодержащих... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T04:23+0300

2026-05-04T04:23+0300

2026-05-04T04:23+0300

бизнес

россия

экономика

рф

сергей миронов

минфин рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869647550.jpg?1777857833

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов предложил передать регионам часть акцизов с продажи сигарет и сахаросодержащих напитков. Поправки в Бюджетный кодекс будут внесены на рассмотрение палаты парламента в понедельник. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона предлагается установить новую систему распределения: табачных акцизов в бюджетную систему Российской Федерации, согласно которой 90% направляются в федеральный бюджет, 10% распределяются в бюджеты субъектов Российской Федерации", - сообщается в пояснительной записке к проекту. В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что проектом предлагается установить новую систему распределения акцизов на табак и сахаросодержащие напитки: 90% акцизов на сигареты направлять в федеральный бюджет, 10% оставлять регионам, и 83% акцизов на сахаросодержащие напитки - в федеральный бюджет, а 17% - регионам. "Сейчас все акцизы по данным товарным группам полностью зачисляются в федеральный бюджет", - отметил он. Лидер партии пояснил, что сегодня налоговая политика устроена таким образом, что федеральный бюджет забирает у регионов основные доходы, а потом Минфин РФ по своему усмотрению возвращает территориям часть средств. "Получив часть акцизов с сигарет и сладких напитков, у регионов появятся десятки миллиардов рублей дополнительных доходов. Они смогут увеличить горизонт планирования бюджетных расходов", - считает Миронов.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, рф, сергей миронов, минфин рф, минфин