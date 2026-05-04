https://1prime.ru/20260504/mordoviya-869657943.html

Путин отметил рост промышленного производства Мордовии

Путин отметил рост промышленного производства Мордовии - 04.05.2026, ПРАЙМ

Путин отметил рост промышленного производства Мордовии

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил приличный уровень инвестиций и рост промышленного производства в... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T13:52+0300

2026-05-04T13:52+0300

2026-05-04T13:52+0300

россия

промышленность

мордовия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/05/04/869657754_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c7730e463583752fc8b60ed0cb56946e.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил приличный уровень инвестиций и рост промышленного производства в республике. Глава государства в понедельник принял Здунова в Кремле. В ходе встречи глава Мордовии доложил президенту, что собственные доходы регионального бюджета удалось нарастить в два раза. "У вас инвестиции в приличном состоянии находятся, рост промышленного производства, восстанавливается сельское хозяйство. Это результат, конечно. В финансах тоже", - сказал Путин.

https://1prime.ru/20250519/vinograd-857717170.html

мордовия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, мордовия, владимир путин