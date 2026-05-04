Путин отметил рост промышленного производства Мордовии
Путин отметил рост промышленного производства Мордовии
13:52 04.05.2026
 
Путин отметил рост промышленного производства Мордовии

Путин отметил уровень инвестиций и рост промышленного производства в Мордовии

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов
 Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Президент РФ Владимир Путин и глава Республики Мордовия Артем Здунов. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Мордовии Артемом Здуновым отметил приличный уровень инвестиций и рост промышленного производства в республике.
Глава государства в понедельник принял Здунова в Кремле. В ходе встречи глава Мордовии доложил президенту, что собственные доходы регионального бюджета удалось нарастить в два раза.
"У вас инвестиции в приличном состоянии находятся, рост промышленного производства, восстанавливается сельское хозяйство. Это результат, конечно. В финансах тоже", - сказал Путин.
Фестиваль Золотая гроздь винограда в Крыму - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Мордовия вошла в число пригодных для выращивания винограда регионов
19 мая 2025, 15:48
 
