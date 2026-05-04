Московская биржа начнет расчет индексов четырех новых криптовалют

Московская биржа с 13 мая начнет расчет индексов четырех новых криптовалют, к уже имеющимся двум, следует из сообщения торговой площадки. | 04.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Московская биржа с 13 мая начнет расчет индексов четырех новых криптовалют, к уже имеющимся двум, следует из сообщения торговой площадки.
"Московская биржа 13 мая 2026 года начнет расчет и публикацию индексов следующих цифровых валют: "солана", "рипл", "трон" и "бинанс коин". Для расчета всех индексов иностранных цифровых валют будут использоваться данные следующих криптобирж в указанной пропорции: Binance – 50%; Bybit – 20%; OKX – 15%; Bitget – 15%", - говорится в сообщении.
Кроме того, с 13 же мая расчет всех индексов цифровых валют, включая уже рассчитываемые индексы биткоина и эфира, будет производиться с периодичностью раз в 15 секунд в течение всего торгового дня, а также в дополнительные сессии выходного дня.
В настоящее время индексы цифровых валют рассчитываются раз в день с публикацией не позднее 18.00 мск.
Московская биржа начала рассчитывать индекс биткоина в июне, а эфира - в октябре.