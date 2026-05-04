https://1prime.ru/20260504/mosbirzha-869654319.html

Московская биржа начнет расчет индексов четырех новых криптовалют

Московская биржа начнет расчет индексов четырех новых криптовалют - 04.05.2026, ПРАЙМ

Московская биржа начнет расчет индексов четырех новых криптовалют

Московская биржа с 13 мая начнет расчет индексов четырех новых криптовалют, к уже имеющимся двум, следует из сообщения торговой площадки. | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T11:57+0300

2026-05-04T11:57+0300

2026-05-04T11:57+0300

рынок

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/83437/47/834374731_0:281:2666:1781_1920x0_80_0_0_73783303bf8fa9d20fb25d0415236c97.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Московская биржа с 13 мая начнет расчет индексов четырех новых криптовалют, к уже имеющимся двум, следует из сообщения торговой площадки. "Московская биржа 13 мая 2026 года начнет расчет и публикацию индексов следующих цифровых валют: "солана", "рипл", "трон" и "бинанс коин". Для расчета всех индексов иностранных цифровых валют будут использоваться данные следующих криптобирж в указанной пропорции: Binance – 50%; Bybit – 20%; OKX – 15%; Bitget – 15%", - говорится в сообщении. Кроме того, с 13 же мая расчет всех индексов цифровых валют, включая уже рассчитываемые индексы биткоина и эфира, будет производиться с периодичностью раз в 15 секунд в течение всего торгового дня, а также в дополнительные сессии выходного дня. В настоящее время индексы цифровых валют рассчитываются раз в день с публикацией не позднее 18.00 мск. Московская биржа начала рассчитывать индекс биткоина в июне, а эфира - в октябре.

https://1prime.ru/20260504/yuan-869652044.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, финансы