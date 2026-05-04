https://1prime.ru/20260504/moskva-869650106.html

Вылет рейсов из Норильска в Москву и Новосибирск задержали из-за тумана

Вылет рейсов из Норильска в Москву и Новосибирск задержали из-за тумана - 04.05.2026, ПРАЙМ

Вылет рейсов из Норильска в Москву и Новосибирск задержали из-за тумана

Вылет рейсов из аэропорта Норильска в Москву и Новосибирск задержан из-за тумана в пункте вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T07:31+0300

2026-05-04T07:31+0300

2026-05-04T07:31+0300

бизнес

россия

норильск

новосибирск

москва

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869650106.jpg?1777869073

КРАСНОЯРСК, 4 мая – ПРАЙМ. Вылет рейсов из аэропорта Норильска в Москву и Новосибирск задержан из-за тумана в пункте вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. "Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе международного аэропорта Норильск (Алыкель) им. Н.Н. Урванцева задержан вылет воздушных судов авиакомпаний "Сибирь", "НордСтар" в города Новосибирск и Москву... Норильской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов из-за тумана", - говорится в сообщении. По данным прокуратуры, также из-за тумана воздушное судно авиакомпании "Сибирь", следовавшее рейсом № 5303 по маршруту Новосибирск – Норильск, убыло на запасной аэродром в город Нижневартовск.

норильск

новосибирск

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, норильск, новосибирск, москва