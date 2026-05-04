https://1prime.ru/20260504/moskva-869650106.html
Вылет рейсов из Норильска в Москву и Новосибирск задержали из-за тумана
Вылет рейсов из Норильска в Москву и Новосибирск задержали из-за тумана - 04.05.2026, ПРАЙМ
Вылет рейсов из Норильска в Москву и Новосибирск задержали из-за тумана
Вылет рейсов из аэропорта Норильска в Москву и Новосибирск задержан из-за тумана в пункте вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T07:31+0300
2026-05-04T07:31+0300
2026-05-04T07:31+0300
бизнес
россия
норильск
новосибирск
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869650106.jpg?1777869073
КРАСНОЯРСК, 4 мая – ПРАЙМ. Вылет рейсов из аэропорта Норильска в Москву и Новосибирск задержан из-за тумана в пункте вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе международного аэропорта Норильск (Алыкель) им. Н.Н. Урванцева задержан вылет воздушных судов авиакомпаний "Сибирь", "НордСтар" в города Новосибирск и Москву... Норильской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов из-за тумана", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, также из-за тумана воздушное судно авиакомпании "Сибирь", следовавшее рейсом № 5303 по маршруту Новосибирск – Норильск, убыло на запасной аэродром в город Нижневартовск.
норильск
новосибирск
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, норильск, новосибирск, москва
Бизнес, РОССИЯ, Норильск, НОВОСИБИРСК, МОСКВА
Вылет рейсов из Норильска в Москву и Новосибирск задержали из-за тумана
Вылет рейсов из аэропорта Норильска в Москву и Новосибирск задержали из-за тумана
КРАСНОЯРСК, 4 мая – ПРАЙМ. Вылет рейсов из аэропорта Норильска в Москву и Новосибирск задержан из-за тумана в пункте вылета, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
"Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе международного аэропорта Норильск (Алыкель) им. Н.Н. Урванцева задержан вылет воздушных судов авиакомпаний "Сибирь", "НордСтар" в города Новосибирск и Москву... Норильской транспортной прокуратурой контролируется соблюдение прав пассажиров в связи с задержками рейсов из-за тумана", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, также из-за тумана воздушное судно авиакомпании "Сибирь", следовавшее рейсом № 5303 по маршруту Новосибирск – Норильск, убыло на запасной аэродром в город Нижневартовск.