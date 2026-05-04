Мурашко сообщил о притоке кадров в медицине
2026-05-04T09:36+0300
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Приток кадров в медицине наблюдается в России, особенно в сельской местности, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "То, что мы увидели фактически в период реализации национальных проектов, - впервые мы получили прирост медицинских работников. Причем, что важно сказать, основной прирост - это на селе", - сказал Мурашко в эфире радио "Маяк" в программе "Сергей Стиллавин и его друзья". Он добавил, что в ходе завершившегося нацпроекта "Здравоохранение" удалось добиться почти всех поставленных целей за исключением ликвидации кадрового дефицита в медицине. "Это более сложная такая задача, конечно, за один период реализации национальных проектов не решается", - заключил министр.
Мурашко: в РФ наблюдают приток кадров в медицине, особенно в сельской местности
