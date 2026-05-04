https://1prime.ru/20260504/murashko-869651509.html

Мурашко сообщил о притоке кадров в медицине

Мурашко сообщил о притоке кадров в медицине - 04.05.2026, ПРАЙМ

Мурашко сообщил о притоке кадров в медицине

Приток кадров в медицине наблюдается в России, особенно в сельской местности, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T09:36+0300

2026-05-04T09:36+0300

2026-05-04T09:36+0300

общество

здоровье

россия

рф

михаил мурашко

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/0f/866526834_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_d4e85b11d3abeaf037f38f9dfee505c6.jpg

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Приток кадров в медицине наблюдается в России, особенно в сельской местности, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "То, что мы увидели фактически в период реализации национальных проектов, - впервые мы получили прирост медицинских работников. Причем, что важно сказать, основной прирост - это на селе", - сказал Мурашко в эфире радио "Маяк" в программе "Сергей Стиллавин и его друзья". Он добавил, что в ходе завершившегося нацпроекта "Здравоохранение" удалось добиться почти всех поставленных целей за исключением ликвидации кадрового дефицита в медицине. "Это более сложная такая задача, конечно, за один период реализации национальных проектов не решается", - заключил министр.

https://1prime.ru/20260325/traty-868605093.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, россия, рф, михаил мурашко