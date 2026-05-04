Стоимость никеля обновила рекорд с июня 2024 года - 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T10:19+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в пятницу обновила очередной рекорд с июня позапрошлого года, поднявшись выше 19,63 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов пятницы стоимость фьючерса на никель снизилась на 0,25% относительно предыдущего закрытия, до 19 312,5 доллара за тонну. А в ходе торгов показатель максимально составил 19 634,5 доллара - выше 19,63 тысячи впервые с 3 июня 2024 года. В конце апреля показатель поднимался выше 19,6 тысячи доллара за тонну впервые с той же даты. В апреле цены на никель выросли на 13%. Рост котировок был связан с ситуацией на Ближнем Востоке, которая привела практически к полной остановке судоходства в Ормузском проливе и отразилась на цепочках поставок, а также с решением Индонезии уменьшить квоты на добычу никелевой руды.

