Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость никеля обновила рекорд с июня 2024 года - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/nikel-869652366.html
Стоимость никеля обновила рекорд с июня 2024 года
Стоимость никеля обновила рекорд с июня 2024 года - 04.05.2026, ПРАЙМ
Стоимость никеля обновила рекорд с июня 2024 года
Биржевая стоимость никеля в пятницу обновила очередной рекорд с июня позапрошлого года, поднявшись выше 19,63 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T10:19+0300
2026-05-04T10:19+0300
торги
рынок
ближний восток
ормузский пролив
индонезия
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/10/869201479_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4015542540732a4a09a7911c707a423f.jpg
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в пятницу обновила очередной рекорд с июня позапрошлого года, поднявшись выше 19,63 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов. По итогам торгов пятницы стоимость фьючерса на никель снизилась на 0,25% относительно предыдущего закрытия, до 19 312,5 доллара за тонну. А в ходе торгов показатель максимально составил 19 634,5 доллара - выше 19,63 тысячи впервые с 3 июня 2024 года. В конце апреля показатель поднимался выше 19,6 тысячи доллара за тонну впервые с той же даты. В апреле цены на никель выросли на 13%. Рост котировок был связан с ситуацией на Ближнем Востоке, которая привела практически к полной остановке судоходства в Ормузском проливе и отразилась на цепочках поставок, а также с решением Индонезии уменьшить квоты на добычу никелевой руды.
https://1prime.ru/20260329/nikel-868731178.html
ближний восток
ормузский пролив
индонезия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/10/869201479_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_063691e277d4e84fca4aae919e2f5e8a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
торги, рынок, ближний восток, ормузский пролив, индонезия
Торги, Рынок, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Ормузский пролив, ИНДОНЕЗИЯ
10:19 04.05.2026
 
Стоимость никеля обновила рекорд с июня 2024 года

Стоимость никеля обновила рекорд с июня 2024 года, поднявшись выше $19,63 тысячи

© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкБиржевые котировки
Биржевые котировки - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Биржевые котировки. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Биржевая стоимость никеля в пятницу обновила очередной рекорд с июня позапрошлого года, поднявшись выше 19,63 тысячи долларов за тонну, свидетельствуют данные торгов.
По итогам торгов пятницы стоимость фьючерса на никель снизилась на 0,25% относительно предыдущего закрытия, до 19 312,5 доллара за тонну. А в ходе торгов показатель максимально составил 19 634,5 доллара - выше 19,63 тысячи впервые с 3 июня 2024 года.
В конце апреля показатель поднимался выше 19,6 тысячи доллара за тонну впервые с той же даты.
В апреле цены на никель выросли на 13%. Рост котировок был связан с ситуацией на Ближнем Востоке, которая привела практически к полной остановке судоходства в Ормузском проливе и отразилась на цепочках поставок, а также с решением Индонезии уменьшить квоты на добычу никелевой руды.
Флаги России и ЕС - ПРАЙМ, 1920, 29.03.2026
Россия в январе вдвое сократила поставки необработанного никеля в ЕС
29 марта, 13:18
 
ТоргиРынокБЛИЖНИЙ ВОСТОКОрмузский проливИНДОНЕЗИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала