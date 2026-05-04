В ADCB рассказали о минусах "мгновенных счетов" для туристов в ОАЭ

2026-05-04T08:57+0300

ДУБАЙ (ОАЭ), 4 мая - ПРАЙМ. Недавно введенные в ОАЭ "мгновенные" банковские счета для туристов будут действовать в течение ограниченного времени и не смогут быть конвертированы в постоянные, рассказали РИА Новости правила открытия счета в банке Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB). В конце апреля Центральный банк ОАЭ совместно с коммерческим банком ADCB и Федеральным агентством по вопросам идентификации личности, гражданства, таможни и погранбезопасности ОАЭ заявил о запуске услуги мгновенного открытия счетов для туристов на основании данных, полученных при пересечении границы. "Tуристический счет ADCB Instant Tourist Account доступен в течение ограниченного периода времени до момента выезда из ОАЭ, истечения срока действия гостевой визы или на максимальный срок шесть месяцев с учетом семидневного льготного периода", - разъяснили в банке. Также отмечается, что конвертация туристических банковских счетов в ОАЭ в постоянные будет невозможна. "Пока этот счет активен, нельзя открывать, хранить или подавать заявки на какие-либо другие банковские или финансовые продукты ADCB", - сказали агентству. Туристический банковский счет в дирхамах и привязанная к нему цифровая дебетовая карта дают возможность оплачивать покупки, осуществлять платежи онлайн и снимать наличные в банкоматах на территории ОАЭ. Перевод средств возможен через международный счет, зарегистрированный на имя клиента. Для осуществления международных переводов необходимо зарегистрировать один международный счет на свое имя.

