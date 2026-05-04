Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ADCB рассказали о минусах "мгновенных счетов" для туристов в ОАЭ - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/oae-869650961.html
В ADCB рассказали о минусах "мгновенных счетов" для туристов в ОАЭ
В ADCB рассказали о минусах "мгновенных счетов" для туристов в ОАЭ - 04.05.2026, ПРАЙМ
В ADCB рассказали о минусах "мгновенных счетов" для туристов в ОАЭ
Недавно введенные в ОАЭ "мгновенные" банковские счета для туристов будут действовать в течение ограниченного времени и не смогут быть конвертированы в... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T08:57+0300
2026-05-04T08:57+0300
банки
финансы
туризм
оаэ
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869544015_0:137:3153:1910_1920x0_80_0_0_b9856a50bebde9e203382ba52407b3c9.jpg
ДУБАЙ (ОАЭ), 4 мая - ПРАЙМ. Недавно введенные в ОАЭ "мгновенные" банковские счета для туристов будут действовать в течение ограниченного времени и не смогут быть конвертированы в постоянные, рассказали РИА Новости правила открытия счета в банке Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB). В конце апреля Центральный банк ОАЭ совместно с коммерческим банком ADCB и Федеральным агентством по вопросам идентификации личности, гражданства, таможни и погранбезопасности ОАЭ заявил о запуске услуги мгновенного открытия счетов для туристов на основании данных, полученных при пересечении границы. "Tуристический счет ADCB Instant Tourist Account доступен в течение ограниченного периода времени до момента выезда из ОАЭ, истечения срока действия гостевой визы или на максимальный срок шесть месяцев с учетом семидневного льготного периода", - разъяснили в банке. Также отмечается, что конвертация туристических банковских счетов в ОАЭ в постоянные будет невозможна. "Пока этот счет активен, нельзя открывать, хранить или подавать заявки на какие-либо другие банковские или финансовые продукты ADCB", - сказали агентству. Туристический банковский счет в дирхамах и привязанная к нему цифровая дебетовая карта дают возможность оплачивать покупки, осуществлять платежи онлайн и снимать наличные в банкоматах на территории ОАЭ. Перевод средств возможен через международный счет, зарегистрированный на имя клиента. Для осуществления международных переводов необходимо зарегистрировать один международный счет на свое имя.
https://1prime.ru/20260326/platezhi-868644273.html
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/04/1d/869544015_210:0:2941:2048_1920x0_80_0_0_20ba1367b99dbfd9cabeef326fc34024.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
банки, финансы, туризм, оаэ, центральные банки
Банки, Финансы, Туризм, ОАЭ, центральные банки
08:57 04.05.2026
 
В ADCB рассказали о минусах "мгновенных счетов" для туристов в ОАЭ

"Мгновенные" банковские счета для туристов в ОАЭ действуют ограниченное время

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг ОАЭ в Абу-Даби
Флаг ОАЭ в Абу-Даби - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Флаг ОАЭ в Абу-Даби. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ДУБАЙ (ОАЭ), 4 мая - ПРАЙМ. Недавно введенные в ОАЭ "мгновенные" банковские счета для туристов будут действовать в течение ограниченного времени и не смогут быть конвертированы в постоянные, рассказали РИА Новости правила открытия счета в банке Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB).
В конце апреля Центральный банк ОАЭ совместно с коммерческим банком ADCB и Федеральным агентством по вопросам идентификации личности, гражданства, таможни и погранбезопасности ОАЭ заявил о запуске услуги мгновенного открытия счетов для туристов на основании данных, полученных при пересечении границы.
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2026
ФНС запустит проект по усилению контроля за безналичными платежами
26 марта, 13:30
"Tуристический счет ADCB Instant Tourist Account доступен в течение ограниченного периода времени до момента выезда из ОАЭ, истечения срока действия гостевой визы или на максимальный срок шесть месяцев с учетом семидневного льготного периода", - разъяснили в банке.
Также отмечается, что конвертация туристических банковских счетов в ОАЭ в постоянные будет невозможна.
"Пока этот счет активен, нельзя открывать, хранить или подавать заявки на какие-либо другие банковские или финансовые продукты ADCB", - сказали агентству.
Туристический банковский счет в дирхамах и привязанная к нему цифровая дебетовая карта дают возможность оплачивать покупки, осуществлять платежи онлайн и снимать наличные в банкоматах на территории ОАЭ. Перевод средств возможен через международный счет, зарегистрированный на имя клиента. Для осуществления международных переводов необходимо зарегистрировать один международный счет на свое имя.
 
БанкиФинансыТуризмОАЭцентральные банки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала