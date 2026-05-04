Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал, сколько торговых точек может потерять офлайн-ритейл - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/oflajn-ritejl-869647179.html
Эксперт рассказал, сколько торговых точек может потерять офлайн-ритейл
Эксперт рассказал, сколько торговых точек может потерять офлайн-ритейл - 04.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, сколько торговых точек может потерять офлайн-ритейл
Офлайн-ритейл в России в 2026 году по базовому прогнозу может потерять около 8% торговых точек в сегменте одежды, 10% - в электронике и 5-8% магазинов с... | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T03:17+0300
2026-05-04T03:20+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869647179.jpg?1777854002
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Офлайн-ритейл в России в 2026 году по базовому прогнозу может потерять около 8% торговых точек в сегменте одежды, 10% - в электронике и 5-8% магазинов с товарами для хобби и ремонта, рассказал РИА Новости гендиректор провайдера цифровых сервисов Morizo Денис Царев. "В этом году давление на офлайн усиливается: растут издержки, аренда и логистика. Поэтому базово можно ожидать ускорения сокращений в fashion-ритейле до 8% за год" - сказал он. В электронике у отдельных игроков сокращение может достигать 20-30% офлайн-точек, но для рынка в целом более реалистична цифра в 10%. В DIY и товарах для ремонта можно ожидать умеренно-негативной динамики - порядка 5-8% точек за год, особенно у сетей с дорогой логистикой и слабым трафиком, добавил эксперт. По словам Царева, несмотря на сокращение числа магазинов, офлайн не исчезает, а меняет свою роль. Физические точки становятся частью общей системы - шоурумами, пунктами выдачи и элементами логистики. Поход в магазин все чаще связан не с поиском товара, а с примеркой или получением заказа. При этом продуктовый ритейл и аптеки останутся устойчивее. Здесь речь не о массовом закрытии магазинов, а о замедлении открытия новых точек и более жесткой оценке эффективности каждой локации. Поэтому главный тренд 2026 года - перестройка офлайна: слабые точки будут закрываться, а продажи будут перераспределяться в онлайн, приложения, маркетплейсы, click &amp; collect и пункты выдачи. Как объяснил эксперт, рынок переходит в более зрелую фазу, где ключевым фактором становится не рост, а эффективность, в том числе в работе с покупателями. Так, ритейлеры пытаются сократить возвраты, особенно в сегменте одежды, где они могут достигать 40%. Для этого покупателям будут предложены более точные рекомендации по размеру и виртуальные примерки, что позволит реже заказывать несколько товаров одновременно. Меняется и структура онлайн-покупок. На фоне роста комиссий маркетплейсов бренды активнее развивают собственные сайты и приложения. Для покупателей это означает более выгодные условия в прямых каналах - более низкие цены, эксклюзивные акции и расширенный ассортимент. В результате часть аудитории постепенно переходит с маркетплейсов на сайты самих брендов. Отмечается, что ключевым ресурсом становятся данные. Компании собирают информацию о клиентах, но, по данным Morizo, лишь около 23% используют ее для развития лояльности и коммуникации. Это усиливает разрыв в пользовательском опыте: у одних брендов предложения становятся более персонализированными, у других - остаются случайными. В ближайшей перспективе ключевую роль будут играть базовые инструменты - программы лояльности и развитие собственных цифровых каналов. При этом массового внедрения сложных ИИ-решений пользователи пока не ощущают: "пока нет большого количества однозначно окупившихся кейсов", отмечает Царев.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
03:17 04.05.2026 (обновлено: 03:20 04.05.2026)
 
Эксперт рассказал, сколько торговых точек может потерять офлайн-ритейл

Офлайн-ритейл в 2026 году может потерять около 8% торговых точек в сегменте одежды

Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Офлайн-ритейл в России в 2026 году по базовому прогнозу может потерять около 8% торговых точек в сегменте одежды, 10% - в электронике и 5-8% магазинов с товарами для хобби и ремонта, рассказал РИА Новости гендиректор провайдера цифровых сервисов Morizo Денис Царев.
"В этом году давление на офлайн усиливается: растут издержки, аренда и логистика. Поэтому базово можно ожидать ускорения сокращений в fashion-ритейле до 8% за год" - сказал он.
В электронике у отдельных игроков сокращение может достигать 20-30% офлайн-точек, но для рынка в целом более реалистична цифра в 10%. В DIY и товарах для ремонта можно ожидать умеренно-негативной динамики - порядка 5-8% точек за год, особенно у сетей с дорогой логистикой и слабым трафиком, добавил эксперт.
По словам Царева, несмотря на сокращение числа магазинов, офлайн не исчезает, а меняет свою роль. Физические точки становятся частью общей системы - шоурумами, пунктами выдачи и элементами логистики. Поход в магазин все чаще связан не с поиском товара, а с примеркой или получением заказа.
При этом продуктовый ритейл и аптеки останутся устойчивее. Здесь речь не о массовом закрытии магазинов, а о замедлении открытия новых точек и более жесткой оценке эффективности каждой локации. Поэтому главный тренд 2026 года - перестройка офлайна: слабые точки будут закрываться, а продажи будут перераспределяться в онлайн, приложения, маркетплейсы, click & collect и пункты выдачи.
Как объяснил эксперт, рынок переходит в более зрелую фазу, где ключевым фактором становится не рост, а эффективность, в том числе в работе с покупателями. Так, ритейлеры пытаются сократить возвраты, особенно в сегменте одежды, где они могут достигать 40%. Для этого покупателям будут предложены более точные рекомендации по размеру и виртуальные примерки, что позволит реже заказывать несколько товаров одновременно.
Меняется и структура онлайн-покупок. На фоне роста комиссий маркетплейсов бренды активнее развивают собственные сайты и приложения. Для покупателей это означает более выгодные условия в прямых каналах - более низкие цены, эксклюзивные акции и расширенный ассортимент. В результате часть аудитории постепенно переходит с маркетплейсов на сайты самих брендов.
Отмечается, что ключевым ресурсом становятся данные. Компании собирают информацию о клиентах, но, по данным Morizo, лишь около 23% используют ее для развития лояльности и коммуникации. Это усиливает разрыв в пользовательском опыте: у одних брендов предложения становятся более персонализированными, у других - остаются случайными.
В ближайшей перспективе ключевую роль будут играть базовые инструменты - программы лояльности и развитие собственных цифровых каналов. При этом массового внедрения сложных ИИ-решений пользователи пока не ощущают: "пока нет большого количества однозначно окупившихся кейсов", отмечает Царев.
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала