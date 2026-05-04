Эксперт рассказал, сколько торговых точек может потерять офлайн-ритейл

2026-05-04T03:17+0300

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Офлайн-ритейл в России в 2026 году по базовому прогнозу может потерять около 8% торговых точек в сегменте одежды, 10% - в электронике и 5-8% магазинов с товарами для хобби и ремонта, рассказал РИА Новости гендиректор провайдера цифровых сервисов Morizo Денис Царев. "В этом году давление на офлайн усиливается: растут издержки, аренда и логистика. Поэтому базово можно ожидать ускорения сокращений в fashion-ритейле до 8% за год" - сказал он. В электронике у отдельных игроков сокращение может достигать 20-30% офлайн-точек, но для рынка в целом более реалистична цифра в 10%. В DIY и товарах для ремонта можно ожидать умеренно-негативной динамики - порядка 5-8% точек за год, особенно у сетей с дорогой логистикой и слабым трафиком, добавил эксперт. По словам Царева, несмотря на сокращение числа магазинов, офлайн не исчезает, а меняет свою роль. Физические точки становятся частью общей системы - шоурумами, пунктами выдачи и элементами логистики. Поход в магазин все чаще связан не с поиском товара, а с примеркой или получением заказа. При этом продуктовый ритейл и аптеки останутся устойчивее. Здесь речь не о массовом закрытии магазинов, а о замедлении открытия новых точек и более жесткой оценке эффективности каждой локации. Поэтому главный тренд 2026 года - перестройка офлайна: слабые точки будут закрываться, а продажи будут перераспределяться в онлайн, приложения, маркетплейсы, click & collect и пункты выдачи. Как объяснил эксперт, рынок переходит в более зрелую фазу, где ключевым фактором становится не рост, а эффективность, в том числе в работе с покупателями. Так, ритейлеры пытаются сократить возвраты, особенно в сегменте одежды, где они могут достигать 40%. Для этого покупателям будут предложены более точные рекомендации по размеру и виртуальные примерки, что позволит реже заказывать несколько товаров одновременно. Меняется и структура онлайн-покупок. На фоне роста комиссий маркетплейсов бренды активнее развивают собственные сайты и приложения. Для покупателей это означает более выгодные условия в прямых каналах - более низкие цены, эксклюзивные акции и расширенный ассортимент. В результате часть аудитории постепенно переходит с маркетплейсов на сайты самих брендов. Отмечается, что ключевым ресурсом становятся данные. Компании собирают информацию о клиентах, но, по данным Morizo, лишь около 23% используют ее для развития лояльности и коммуникации. Это усиливает разрыв в пользовательском опыте: у одних брендов предложения становятся более персонализированными, у других - остаются случайными. В ближайшей перспективе ключевую роль будут играть базовые инструменты - программы лояльности и развитие собственных цифровых каналов. При этом массового внедрения сложных ИИ-решений пользователи пока не ощущают: "пока нет большого количества однозначно окупившихся кейсов", отмечает Царев.

