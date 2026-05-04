В ОАЭ рассказали о реакции членов ОПЕК на выход страны из альянса
Страны-члены ОПЕК спокойно восприняли выход ОАЭ из состава альянса, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T12:45+0300
ДУБАЙ, 4 мая - ПРАЙМ. Страны-члены ОПЕК спокойно восприняли выход ОАЭ из состава альянса, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. "Это не первый случай выхода страны-члена из альянса, такое случалось и раньше. И группа отнеслась к этому относительно спокойно. Все понимают, что это суверенное решение и что ОАЭ будут ответственным производителем", - заявил Сухейль аль-Мазруи на проходящем в Абу-Даби форуме Make It in the Emirates - 2026. Ранее ОАЭ заявили о выходе из организаций ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года.
