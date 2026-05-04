Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ОАЭ рассказали о реакции членов ОПЕК на выход страны из альянса - 04.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260504/opek-869656302.html
В ОАЭ рассказали о реакции членов ОПЕК на выход страны из альянса
В ОАЭ рассказали о реакции членов ОПЕК на выход страны из альянса - 04.05.2026, ПРАЙМ
В ОАЭ рассказали о реакции членов ОПЕК на выход страны из альянса
Страны-члены ОПЕК спокойно восприняли выход ОАЭ из состава альянса, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. | 04.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-04T12:45+0300
2026-05-04T12:45+0300
мировая экономика
оаэ
абу-даби
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75300/92/753009220_0:438:2000:1563_1920x0_80_0_0_83376d44488da856006329d61953c925.jpg
ДУБАЙ, 4 мая - ПРАЙМ. Страны-члены ОПЕК спокойно восприняли выход ОАЭ из состава альянса, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. "Это не первый случай выхода страны-члена из альянса, такое случалось и раньше. И группа отнеслась к этому относительно спокойно. Все понимают, что это суверенное решение и что ОАЭ будут ответственным производителем", - заявил Сухейль аль-Мазруи на проходящем в Абу-Даби форуме Make It in the Emirates - 2026. Ранее ОАЭ заявили о выходе из организаций ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года.
https://1prime.ru/20260503/opek-869641672.html
оаэ
абу-даби
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75300/92/753009220_0:63:2000:1563_1920x0_80_0_0_e0a5a5d9e54d2d872a4f85d69c46c9cc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, оаэ, абу-даби, опек
Мировая экономика, ОАЭ, Абу-Даби, ОПЕК
12:45 04.05.2026
 
В ОАЭ рассказали о реакции членов ОПЕК на выход страны из альянса

Страны-члены ОПЕК спокойно восприняли выход ОАЭ из альянса

ОПЕК
ОПЕК
ОПЕК . Архивное фото
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДУБАЙ, 4 мая - ПРАЙМ. Страны-члены ОПЕК спокойно восприняли выход ОАЭ из состава альянса, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи.
"Это не первый случай выхода страны-члена из альянса, такое случалось и раньше. И группа отнеслась к этому относительно спокойно. Все понимают, что это суверенное решение и что ОАЭ будут ответственным производителем", - заявил Сухейль аль-Мазруи на проходящем в Абу-Даби форуме Make It in the Emirates - 2026.
Ранее ОАЭ заявили о выходе из организаций ОПЕК и ОПЕК+ с 1 мая этого года.
Штаб-квартира Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
Минус один "доброволец": семь стран ОПЕК+ провели первую встречу без ОАЭ
Вчера, 18:50
 
Мировая экономикаОАЭАбу-ДабиОПЕК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала