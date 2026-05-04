СМИ рассказали об истерике в Европе из-за Дня Победы

Реакция ЕС на поездку премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию выявил значительные разногласия среди стран — участников союза, сообщает The European... | 04.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-04T10:11+0300

МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Реакция ЕС на поездку премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Россию выявил значительные разногласия среди стран — участников союза, сообщает The European Conservative. "Запланированная поездка Фицо в Москву на празднование Дня Победы вновь подчеркнула острые разногласия внутри Европы", — говорится в материале.Как отметил автор публикации, после объявления о визите страны Балтии и Польша не позволили самолёту словацкого правительства пролететь через своё воздушное пространство, тогда как Чехия дала своё согласие на это. "Этот эпизод показывает, что государства — члены ЕС по-прежнему не могут прийти к единому подходу к России. Фицо и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждали о необходимости поддерживать открытые каналы связи как для мирных усилий, так и для энергетической безопасности, в то время как лидеры других стран ЕС заявляют, что подобные визиты подрывают единство блока и придают смелости Москве", — говорится в публикации.В среду, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что зарубежные делегации примут участие в параде, проводимом ко Дню Победы в Москве. Он также подтвердил, что Фицо посетит Россию для участия в праздновании Дня Победы. Премьер-министр Словакии планирует возложить цветы к Могиле Неизвестного Солдата в знак уважения советским воинам, которые погибли, освобождая его страну от фашистских захватчиков, и участвовать в параде он не будет.

