Российский павильон на Венецианской биеннале будет закрыт из-за санкций - 04.05.2026, ПРАЙМ

Российский павильон на Венецианской биеннале будет закрыт для широкой публики из-за санкций, однако 5-8 мая в нем пройдет вернисаж, доступ к которому будет... | 04.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Российский павильон на Венецианской биеннале будет закрыт для широкой публики из-за санкций, однако 5-8 мая в нем пройдет вернисаж, доступ к которому будет осуществляться по приглашениям, пишет газета Corriere della Sera со ссылкой на документ, который в понедельник будет направлен в правительственный Дворец Киджи. Ранее Еврокомиссия уведомила организаторов биеннале о приостановке финансирования в размере двух миллионов евро в связи с появлением на выставке российского павильона. Международное жюри Венецианской биеннале искусства в пятницу объявило об отставке на фоне разногласий из-за российского участия в смотре. "Адвокат (фонда Биеннале Дебора - ред.) Росси уточняет, что Вернисаж, который пройдет с 5 по 8 мая 2026 года, является частным мероприятием по приглашениям, не открытым для публики... Российская Федерация в силу действующих санкций не сможет получить разрешения на открытие павильона для публики, следовательно, доступ к нему будет невозможен в период открытия выставки для публики", - говорится в протоколе заседания. Как передает агентство Adnkronos со ссылкой на приглашение в его распоряжении, 6 мая в 17.00 (18.00 мск) павильон РФ откроется для проведения мероприятия, которое будет посвящено "исключительно перформансам артистов". По данным агентства, дерево для инсталляции в рамках мультикультурного проекта "Дерево укоренено в небе" уже доставлено в российский павильон. Согласно публикации агентства, на мероприятии выступят около пятидесяти деятелей искусства из России, Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики. Конфликт вокруг участия России в Биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. Президент Биеннале Пьетранджело Буттафуоко сообщил, что хотел пригласить людей из разных зон конфликтов, чтобы вместо политических деклараций услышать "другую точку зрения". Ранее жюри Биеннале Искусства исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. Пятеро членов жюри, которые должны выбрать победителей премий "Золотой лев" и "Серебряный лев" среди 110 участников, заявили, что воздержатся от награждения стран, участвующих в вооруженных конфликтах. Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах Биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева. С тех пор там были представлены работы более 800 советских и российских художников, среди которых Илья Репин, Казимир Малевич, Илья Кабаков и другие. В 2021 году павильон капитально отреставрировали. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

