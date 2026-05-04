Россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде - 04.05.2026, ПРАЙМ
Россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде
Россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде
03:03 04.05.2026
 
Россиян предупредили, чья пенсия изменится при переезде

Иванова-Швец: при переезде размер пенсии может измениться в любую сторону

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрудовая книжка, пенсионное удостоверение.
МОСКВА, 4 мая — ПРАЙМ. Многие пенсионеры, планируя смену места жительства, не задумываются, что вместе с регионом может измениться и размер их пенсии. Переезд на Север или, наоборот, в южные регионы способен как увеличить выплаты, так и заметно их сократить. О том, кому стоит ждать прибавки, а у кого пенсия уменьшится, агентству “Прайм” рассказала кандидат экономических наук, доцент кафедры "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
По словам эксперта, размер пенсии для части граждан зависит не только от стажа и накопленных баллов, но и от региона проживания. В первую очередь это касается "северных" надбавок. Если пенсионер выработал северный стаж (15 лет в районах Крайнего Севера или 20 лет в приравненных к ним территориях), то при переезде в обычный регион надбавка за стаж сохраняется, а вот районный коэффициент — надбавка за проживание на Севере — перестаёт действовать или уменьшается. И наоборот: переезжая на Север, пенсионер получает существенную прибавку за счёт районного коэффициента.
Второй важный фактор — социальная доплата до прожиточного минимума. Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году составляет 16 288 рублей, но многие регионы устанавливают собственный, более высокий уровень. Именно поэтому при переезде из одного региона в другой может измениться размер доплаты.
"Если пенсионер переезжает из Ярославской области, где его пенсия с учётом доплаты составляет 16 287 рублей, в Московскую область, где региональный прожиточный минимум выше — 17 446 рублей, то его пенсия увеличится почти на 1 160 рублей. Однако при переезде в регион с более низким прожиточным минимумом выплаты, наоборот, сократятся", — пояснила эксперт.
Тем пенсионерам, чья пенсия превышает прожиточный минимум без всяких доплат, при переезде из одного обычного региона в другой ничего не изменится. А вот выезд за границу лишает пенсионера всех региональных и северных надбавок: остаётся только базовая страховая пенсия. При этом необходимо уведомить Социальный фонд, ежегодно подтверждать факт нахождения в живых и открыть рублёвый счёт.
Иванова-Швец советует заранее оценивать финансовые последствия смены прописки, чтобы переезд не стал неприятным сюрпризом.
 
