В Госдуме рассказали, как правильно сформировать финансовую подушку
Гражданам РФ перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы...
2026-05-04T12:16+0300
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Гражданам РФ перед выходом на пенсию следует вкладывать в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках или становиться участниками программы долгосрочных сбережений, это позволит сформировать финансовую подушку, рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Вкладываться в облигации федерального займа, формировать депозиты в банках, а лучше всего стать участником программы долгосрочных сбережений. Там очень выгодные условия, при этом государство софинансирует накопления и предоставляет налоговые вычеты. Плюс все ваши сбережения защищены государством от разных неожиданностей на 100%", - сказал Аксаков "Парламентской газете", отвечая на вопрос, как правильно сформировать финансовую подушку перед выходом на пенсию. Парламентарий отметил, что тренды на финансовом рынке меняются. По его словам, молодые люди сегодня более "продвинутые", чем старшее поколение. "Они уже просчитывают возможности, которые у них появляются, благодаря тому или иному инструменту. В том числе обращают внимание на льготные программы, какова доля участия государства в них и так далее", - добавил он.
