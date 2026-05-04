Поезда Победы выйдут на маршруты в Хабаровске и Владивостоке - 04.05.2026, ПРАЙМ
Поезда Победы выйдут на маршруты в Хабаровске и Владивостоке
04:54 04.05.2026
 
Поезда Победы выйдут на маршруты в Хабаровске и Владивостоке

Поезда Победы в преддверии 9 мая выйдут на маршруты в Хабаровске и Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая - ПРАЙМ. Поезда Победы в преддверии 9 мая выйдут на маршруты в Хабаровске и Владивостоке, сообщает Дальневосточная железная дорога.
"В честь Дня Победы на маршруты выйдут ретропоезда в Хабаровске и Владивостоке. В составах будут пассажирские вагоны для ветеранов, платформы и вагоны с экспонатами военной техники и историческими реконструкциями времен Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
Седьмого мая поезд отправится со станции Хабаровск-1 до станции Хабаровск-2. Во Владивостоке 8 мая ретропоезд стартует от станции Луговая до вокзала.
Отмечается, что на конечных станциях праздничных маршрутов пройдут выступления творческих коллективов и торжественные митинги, в которых примут участие ветераны и труженики тыла.
Девятого мая из Южно-Сахалинска до Корсаково отправится туристский поезд под паровозной тягой.
 
