Более 40% итальянцев считают, что их экономическое положение ухудшилось
2026-05-04T07:10+0300
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Более 40% итальянцев считают, что их экономическое положение ухудшилось за последний год, следует из результатов исследования исследовательского института Only Numbers, которые привела газета Stampa.
Согласно итогам исследования, 40,5% респондентов считают, что их личное экономическое положение ухудшилось за последние 12 месяцев, еще 47,3% отметили, что оно не изменилось. Лишь 8% итальянцев заявили об улучшении своей экономической ситуации, уточняется по результатам исследования. Оставшиеся 4,2% участников исследования затруднились ответить или вовсе предпочли не отвечать на этот вопрос.
Кроме того, 84,4% граждан Италии полагают, что высокая стоимость жизни сейчас представляет собой одну из основных проблем в стране, лишь 9,9% респондентов не согласились с данным утверждением, а 5,7% итальянцев затруднились с ответом или не стали отвечать на данный вопрос, добавляется по итогам исследования.
Исходя из результатов исследования, среди главных проблем в государстве итальянцы назвали инфляцию и повышение цен (47,9%), проблемы в сфере здравоохранения, в частности долгое ожидание приема врача (35,2%), а также высокие налоги для бизнеса и домохозяйств.
Исследование проводилось 27-28 апреля. Погрешность и число участников не указаны.
